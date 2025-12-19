Conflit d'intérêts envers une personne âgée - Roger Tremblay écope de pénalités totalisant 200 000 $ et est interdit d'agir dans le secteur financier

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Le 20 novembre 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a prononcé des ordonnances et imposé des pénalités administratives à l'encontre de Roger Tremblay. L'Autorité des marchés financiers (AMF) lui reprochait de s'être placé dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre de ses relations avec une cliente âgée. Soulignons que le TMF avait prononcé des ordonnances de blocage en 2021 dans le but de protéger le patrimoine de la victime.

Jugement

Le TMF a conclu que M. Tremblay s'était placé dans une situation de conflit d'intérêts en agissant comme planificateur financier, mandataire, héritier et proche aidant de sa cliente, en plus d'être fiduciaire d'une fiducie constituée au bénéfice de celle-ci.

Selon le TMF, « en raison de l'existence, de la nature et de l'étendue de la situation de conflit d'intérêts qu'il n'a pas évitée, Roger Tremblay a manqué à son obligation d'agir avec honnêteté, équité et loyauté, dans ses relations avec [la fiducie] et [la cliente] ».

Toujours selon le TMF, le comportement de M. Tremblay « dénigre et discrédite la réputation de l'industrie du secteur financier et brime le lien de confiance entre les professionnels de l'industrie et le public, un lien qu'il faut à tout prix sauvegarder ».

Le TMF n'a pas retenu les conclusions de l'AMF quant à la remise de la somme de 792 388,64 $ obtenue par M. Tremblay des suites des manquements commis.

L'AMF a porté cette partie de la décision en appel.

Sanction

Le TMF a retiré tous les droits conférés par l'inscription de Roger Tremblay et a révoqué son certificat. Le TMF a aussi interdit à M. Tremblay d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement pour une période de cinq ans. Enfin, le TMF lui a imposé des pénalités administratives totalisant 200 000 $.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers