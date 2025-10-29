Conflit chez Pascan Aviation : tout indique que l'employeur n'avait pas l'intention de négocier

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - En cette deuxième journée de grève, le syndicat représentant les agents et agentes de bord (SCFP 5490) a appris que Pascan Aviation se préparait pour un conflit de travail avant même de s'asseoir avec lui pour négocier. En effet, il a été informé par des personnes affirmant que dès le mois d'avril 2025, Pascan les avait approchées afin de savoir si elles voulaient remplacer les agent(e)s de bord, ce qui est illégal depuis l'adoption de la loi anti-briseurs de grève plus tôt cette année.

« Nous déplorons que l'entreprise ne désire pas donner une chance réelle aux pourparlers. Au moment où nous travaillions sur nos négociations et avant même d'avoir déposé notre cahier de demandes, l'entreprise se cherchait déjà des personnes pour nous remplacer », de déplorer Jessé Vigneault, président du SCFP 5490.

Les enjeux principaux sont les salaires, les lieux de résidence hors base, les affectations ainsi que la planification des équipages.

« On le rappelle, notre employeur facture des prix très élevés pour des places à bord de ses avions. Nous voulons simplement qu'il utilise un peu de cet argent pour nous donner des conditions de travail décentes », d'ajouter le président syndical.

La convention collective précédente est arrivée à échéance le 18 juillet 2025. Les négociations ont commencé en mai, mais ont peu progressé, et ce, même sous l'égide du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC).

Le SCFP 5490 représente 21 membres. L'entreprise est basée à l'aéroport Métropolitain de Montréal (YHU, autrefois aéroport Montréal Saint-Hubert). Elle offre des vols à destination des villes suivantes : Longueuil, Québec, Gaspé, Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine, Saint-John et Halifax. Elle propose également des vols nolisés.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]