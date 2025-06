Conflit à Postes Canada - La FTQ dénonce l'intervention du fédéral

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne peut que déplorer l'ingérence du gouvernement fédéral qui ordonne un vote des travailleurs et travailleuses sur la dernière offre de Postes Canada, alors que la direction syndicale, qui a demandé l'arbitrage exécutoire rejeté par l'employeur, tente toujours d'en venir à une entente.

« Il se passe exactement ce que nous avions prédit. En forçant le retour au travail grâce à l'article 107 du Code canadien du travail, Ottawa a fait le jeu de Postes Canada qui, depuis, négocie assis sur leurs deux mains. Postes Canada n'a fait qu'étirer le conflit en refusant de remettre en question son modèle d'affaires. C'est l'arbitrage exécutoire que la ministre du Travail aurait dû ordonné », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« En limitant, voire en interdisant l'exercice de la grève, nos gouvernements s'attaquent à un droit fondamental reconnu par la Constitution qui met en péril toutes nos relations de travail. À partir de maintenant, les employeurs n'ont plus intérêt à négocier de bonne foi puisqu'ils peuvent désormais rejeter toutes les demandes légitimes des travailleurs et travailleuses et attendre passivement l'intervention des gouvernements », ajoute la présidente de la FTQ.

« Postes Canada a eu tout le temps pour faire sa propagande en insécurisant et en intimidant les travailleurs et travailleuses face à leur avenir. Nous allons faire en sorte que la population prenne la pleine mesure des impacts de ces lois et règlements qui rendent maintenant les négociations de conventions collectives de travail pratiquement obsolètes », conclut la présidente de la FTQ.

