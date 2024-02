Conférence Web Desjardins et Institut du Québec - Mise à jour des Prévisions économiques et Financières

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins et Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, présenteront une mise à jour des prévisions économiques et financières le 5 février 2024.

Que nous réserve l'année 2024 ? Que doit-on surveiller ? Après plusieurs augmentations des taux d'intérêt directeurs au Canada et ailleurs dans le monde pour contrer la forte inflation, que fera la Banque du Canada ?

Les principaux thèmes abordés seront la mise à jour des risques de récession au Canada et au Québec, les perspectives de baisses des taux d'intérêt, la résilience économique américaine dans le contexte d'une élection présidentielle, de même que les difficultés de recrutement et la productivité au Québec.

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 5 février de 12 h à 12 h 45 (HE). L'événement se tiendra en français et se conclura par une période de questions.

