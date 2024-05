Conférence Web Desjardins et Institut du Québec -- Mise à jour des Prévisions économiques et Financières

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins et Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, présenteront une mise à jour des prévisions économiques et financières le 4 juin 2024.

Quel est l'état des lieux sur 2024 ? Les baisses de taux s'éloignent aux États-Unis, mais est-ce le cas au Canada ? Que retient-on des derniers budgets des gouvernements ? Le marché immobilier : nouvelle surchauffe ou simple dégel ?

Les principaux thèmes abordés seront les perspectives des taux d'intérêt, l'essentiel des budgets, l'état du marché immobilier, la baisse de la productivité ainsi que le marché de l'emploi et la technologie.

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette conférence Web qui se tiendra le 4 juin de 12 h à 12 h 45 (HE). L'événement se tiendra en français et se conclura par une période de questions.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Pour les journalistes seulement : Jean-Benoît Turcotti, Relations publiques Desjardins, 581 999-3843, [email protected]; Liette D'Amours, Relations publiques Institut du Québec, 514 649-2347, [email protected]