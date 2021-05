Conférence sur l'entrepreneuriat et la diversité - Un événement pour rejoindre les futurs entrepreneurs montréalais

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW/ - Montréal est fière d'inviter la population à participer en grand nombre à l'événement virtuel Diversité et entrepreneuriat : découvrez ce qui avance réellement sur le terrain, le 25 mai à midi. Par cette initiative, la Ville veut enrichir la réflexion sur la diversité et l'inclusion en affaires à travers des témoignages d'acteurs engagés sur le terrain. Un panel d'experts sera notamment présent pour échanger sur les réalités vécues.

La Ville présentera ses dernières mesures concernant l'entrepreneuriat ainsi que les données du nouveau Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal. Cette année, le Portrait revêt une importance particulière car il tient compte de l'effet de la crise sanitaire sur l'écosystème entrepreneurial, tout en reflétant l'importance de la diversité pour le développement économique de la métropole.

« La diversité est l'une des forces vives de notre métropole et le milieu des affaires doit aussi refléter le visage de notre ville. Se lancer en affaires est un parcours rempli de défis pour tout entrepreneur, et c'est encore plus vrai pour ceux issus de la diversité. Le contexte actuel a malheureusement accentué les inégalités sociales. Il est donc essentiel de faire preuve d'agilité, d'adapter les services entrepreneuriaux aux multiples réalités des personnes issues de la diversité et de présenter des modèles de réussite », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

Le projet Entreprendre Ensemble

Montréal a récemment annoncé la poursuite de son projet Entreprendre Ensemble, qui permet d'aider les personnes plus vulnérables à intégrer le marché du travail par l'entrepreneuriat ou le développement de compétences stratégiques. La Ville soutient financièrement six organismes partenaires, qui déploient des activités de sensibilisation, de formation en prédémarrage, et d'accompagnement personnalisé auprès d'entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Ces organismes à but non lucratif sont ancrés dans des quartiers montréalais qui sont moins bien desservis par l'offre entrepreneuriale, mais où le potentiel entrepreneurial de la population demeure très élevé.

Lien pour l'inscription à l'événement : https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-lentrepreneuriat-et-la-diversite-152514652431

