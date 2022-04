Conférence nord-américaine des syndicats du secteur minier

Des métallos de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi à Salt Lake City

SALT LAKE CITY et MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Des syndicats du secteur minier provenant des quatre coins de l'Amérique du Nord se sont réunis cette semaine à Salt Lake City pour la conférence intitulée L'industrie minière d'aujourd'hui pour bâtir l'avenir. Une trentaine de métallos du Québec, représentant les travailleurs et travailleuses du secteur minier de la Côte-Nord, de l'Abitibi et du Nord-du-Québec, y ont assisté.

« C'est une belle occasion de réfléchir ensemble sur les défis qui attendent le secteur minier et ce que ça implique pour la défense des intérêts de nos membres. Alors que la transition énergétique est amorcée et que l'heure est à la réduction des émissions de GES, le secteur minier est en pleine effervescence. Les mines ont un rôle majeur à jouer dans cette transition et c'est important pour nous de suivre ces tendances », explique le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

L'événement a réuni environ 200 syndicalistes de partout en Amérique du Nord, provenant du Syndicat des Métallos (United Steelworkers). Outre des leaders syndicaux du secteur minier, notons que des représentants d'employeurs figuraient aussi parmi les conférenciers ainsi que des spécialistes du secteur minier et de la transition énergétique.

« Comme syndicalistes, c'est important de suivre l'évolution du secteur dans lequel nous négocions, et même d'anticiper sur ce qui s'en vient. Il a été question, entre autres, des tendances d'avenir de l'industrie minière, que ce soit l'automatisation, la responsabilité sociale des entreprises, la présence accrue des femmes dans l'industrie ou les tendances de l'économie à l'échelle de la planète », explique le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Son collègue de la région Nord/Nord-Ouest, Benoît Locas, dont le territoire englobe des mines du Nord-du-Québec et de l'Abitibi, est lui aussi énergisé au terme de la conférence. « C'est passionnant de rencontrer les syndicalistes d'autres régions de l'Amérique du Nord, qui ont souvent les mêmes employeurs que ceux avec qui nous négocions. On a pu échanger sur des sujets communs, comme nos stratégies de négociation, la santé et sécurité, ou encore la responsabilité sociale des entreprises minières. »

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]