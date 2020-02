Conférence du ministre Jean-François Roberge à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Des travailleuses et des travailleurs de la CSN contre la centralisation des pouvoirs en éducation et le manque de vision

MONTRÉAL, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Des travailleuses et des travailleurs du réseau de l'éducation, que ce soit du personnel de soutien des commissions scolaires et des cégeps ou encore des enseignantes et des enseignants du milieu collégial, rappellent aujourd'hui au ministre Roberge que le réseau de l'éducation souffre et que sa réforme des commissions scolaires risque d'aggraver les problèmes d'attraction et de rétention du personnel.

Le personnel de soutien, notamment, ne manquera aucune occasion de rappeler son apport important en éducation au ministre Roberge, dans un contexte où ce dernier chamboule tout le réseau avec une réforme centralisatrice rappelant celle désastreuse de l'ancien gouvernement en santé et services sociaux, et ce, au moment du renouvellement des conventions collectives.

« À voir la manière avec laquelle se comporte le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, nous sommes inquiets de ce qu'il s'apprête à faire avec les conditions de travail du personnel qui œuvre dans les écoles et les cégeps. Nous vivons encore les impacts désastreux de la réforme Barrette dans le réseau de la santé et des services sociaux, tant pour le personnel que pour les services à la population. Le gouvernement Legault est bien en selle pour reproduire la même erreur en éducation! »

- Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN

Notons que, dans le cadre de la négociation des conventions collectives du secteur public, les demandes patronales en éducation font tout pour éloigner les personnes qui souhaiteraient venir travailler dans le réseau, déjà fortement touché par des pénuries de personnel importantes. Les patrons veulent augmenter les postes précaires et réduire les droits des travailleuses et des travailleurs du réseau, particulièrement celles et ceux en début de carrière.

« Du côté de l'enseignement supérieur, à part venir parler aux Chambres de commerce, le ministre Roberge n'a rien à proposer pour remettre le réseau sur les rails. C'est un peu comme si ce dernier n'existait pas au Québec. Le ministre devrait passer plus temps sur le terrain plutôt que de parler d'adéquation de la formation avec les besoins des entreprises dans des hôtels huppés du centre-ville de Montréal. »

- Yves de Repentigny, FNEEQ-CSN

« Au lieu de venir parler d'éducation sous un angle économique à la Chambre de commerce, le ministre aurait pu prendre ce temps pour continuer les débats sur le projet de loi abolissant les commissions scolaires. C'est le quatrième bâillon en deux ans de pouvoir. Nous allons le suivre partout dans la grande région de Montréal pour lui rappeler que l'éducation, contrairement à ce que la Chambre de commerce ou qui que ce soit peut prétendre, ça ne se marchande pas! »

- Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Profils

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et de la Baie-James, soit près de 100 000 travailleuses et travailleurs œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, la métallurgie, la forêt, le papier, les services publics, l'éducation et le commerce, répartis dans près de 400 syndicats.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

La Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats représentant environ 60 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics, dont plus de 36 500 dans les commissions scolaires et les cégeps de la province.

