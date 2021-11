Conférence des Nations Unies sur le climat de Glasgow - Montréal deviendra le cœur de la finance durable en Amérique

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a été retenue pour accueillir un des bureaux principaux du nouveau Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité, l'International Sustainability Standards Board (ISSB).

L'annonce a été faite aujourd'hui dans le cadre de la 26e Conférence des Parties (COP26) qui se tient à Glasgow en Écosse, par la Fondation IFRS, principale instance internationale de normalisation en matière de comptabilité financière.

Montréal jouera un rôle déterminant conjointement à Francfort, qui a également été sélectionnée, en vue d'accroître et d'approfondir la coopération entre toutes les parties prenantes.

La mission de l'ISSB sera d'établir et de diffuser, à l'échelle internationale, les normes régissant la divulgation par les entreprises des informations ESG (aspects environnementaux, sociaux et bonne gouvernance).

La ville de Francfort, en Allemagne, a été choisie pour recevoir le siège social de l'organisme. Si les villes de Montréal et Francfort seront les deux pôles responsables des fonctions clés du nouveau conseil d'administration, plusieurs autres villes, dont San Francisco et Londres, fourniront un soutien technique à l'organisation.

Cette nouvelle suit une intervention du premier ministre et d'un consortium d'organisations québécoises en septembre dernier auprès des décideurs de la Fondation IFRS. L'annonce d'aujourd'hui confirme donc avec force l'importance accordée par le Québec au développement durable et la reconnaissance de celui-ci à l'international. L'implantation de ce bureau de l'ISSB à Montréal renforce et consolide le statut de notre métropole comme leader en matière d'accueil d'organisation internationale de premier plan. C'est une initiative qui rallie croissance économique et durabilité à l'échelle mondiale.

En effet, le rôle primordial de Montréal dans l'établissement et le développement de cette nouvelle organisation internationale vouée à la finance durable sur le continent américain est en parfaite adéquation avec les objectifs de la Politique d'accueil des organisations internationales et du Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec.

Le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité doit débuter ses activités au début de 2022.

et Londres, qui offriront du soutien technique. Les discussions se poursuivent en vue d'établir des bureaux à Beijing et Tokyo .

