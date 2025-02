Conférence de Harley Finkelstein : un échange inspirant avec un surdoué de l'entrepreneuriat et du commerce en ligne

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain recevait hier Harley Finkelstein, président de Shopify. Il a participé à une discussion animée par Ravy Por, associée en intelligence artificielle et données chez Deloitte, et Marc Mondésir, vice-président et directeur général Canada d'Equinix.

L'événement, organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux, présentée par RBC Banque Royale, a rassemblé plus de 400 personnes au Théâtre St-James, dont des membres de la relève et des étudiants.

« Je suis très heureux d'avoir reçu Harley Finkelstein à la tribune de la Chambre à l'occasion de notre série Leaders internationaux. Son message pour la communauté d'affaires et sa relève est sans équivoque : il faut oser, innover et créer de la valeur en affaires. Harley Finkelstein a par ailleurs choisi Montréal pour s'y établir avec sa famille, convaincu que notre métropole possède la plus grande fibre entrepreneuriale au monde. Cet atout distinctif, qui attire talents, entrepreneurs et entreprises de classe mondiale, doit absolument être préservé et renforcé. Notre métropole a tout ce qu'il faut pour faire émerger des entreprises d'envergure internationale, avec des sièges sociaux ancrés ici », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de l'événement « Harley Finkelstein - Shopify : la plateforme de commerce incontournable »

L'événement « Harley Finkelstein - Shopify : la plateforme de commerce incontournable » a été organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux de la Chambre, présentée par RBC, en association avec Equinix, en partenariat avec TheGazette et Québec International et avec le soutien de Deloitte et Développement économique Canada pour les régions du Québec.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons, reconnues internationalement et dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

