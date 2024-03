Conférence avec la Dre Mae Jemison : un échange inspirant qui s'inscrit dans le cadre de la série Leaders internationaux

MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain recevait hier la Dre Mae Jemison, première femme de couleur à être allée dans l'espace. Elle a participé à une discussion animée par Martine St-Victor, directrice générale, Montréal d'Edelman Canada, et Ravy Por, associée en intelligence artificielle et données chez Deloitte.

L'événement, organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux, présentée par RBC Banque Royale, a rassemblé plus de 600 personnes au Théâtre St-James, dont plus de 200 jeunes et étudiants.

« C'est un honneur d'avoir reçu la Dre Mae Jemison à l'occasion de notre série Leaders internationaux et dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Le récit de son parcours hors du commun fut un grand moment d'inspiration et d'émotion qui a rendu cette soirée inoubliable. Je suis certain que la carrière et les accomplissements de la Dre Jemison serviront d'exemple à toute une génération de jeunes qui souhaitent faire carrière dans les sciences », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« À travers la richesse de son expérience en STIM, la Dre Mae Jemison est la preuve vivante qu'atteindre les étoiles, au sens propre et figuré, est possible avec une bonne dose de persévérance et d'excellence. Son témoignage inspirant, qui venait clôturer le Mois de l'histoire des Noirs, nous a aussi rappelé l'importance − et la force mobilisatrice − de l'inclusion et de la diversité de perspectives, des valeurs qui nous sont chères chez RBC », a affirmé Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, Direction du Québec de RBC Banque Royale. « Notre partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain remonte à plus de 50 ans maintenant, et c'est toujours une grande fierté pour nous de nous y associer et de pouvoir présenter des événements aussi percutants que révélateurs », conclut-elle.

À propos de l'événement « Une conversation avec la Dre Mae Jemison , première femme de couleur dans l'espace »

L'événement « Une conversation avec la Dre Mae Jemison, première femme de couleur dans l'espace » organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux, présentée par RBC, s'inscrit au sein de l'initiative Monte dans les STIM, qui est rendue possible grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec, accordé par l'entremise du Conseil emploi métropole, et a été réalisé en association avec Edelman, en partenariat avec le Groupe Carosielli, Le Devoir et Montreal Gazette.

À propos de Monte dans les STIM

Monte dans les STIM est un parcours de rencontres visant à éveiller l'intérêt des jeunes femmes pour les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Cette initiative est développée par Montréal Relève, une filiale de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, grâce à la participation financière du Conseil emploi métropole. Elle est réalisée en association avec CGI et l'UQAM, en partenariat avec Beneva, ainsi qu'en collaboration avec le Regroupement des cégeps de Montréal.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons, reconnues internationalement et dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

