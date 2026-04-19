Fermeture temporaire du centre de services de la SAAQ de Donnacona

QUÉBEC, le 19 avril 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) doit fermer temporairement le Centre de services de Donnacona en raison d'une infiltration d'eau. Le centre de services sera fermé pour au moins une semaine.Pendant cette période, la SAAQ invite sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services permettent de réaliser, rapidement et en toute autonomie, une vaste gamme de transactions.



Les clients et clientes qui souhaitent obtenir des services en personne peuvent se présenter au Centre de services Hamel à Québec.

Pour toute question, la clientèle peut également joindre le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d'Instagram.

Chaque personne qui avait un rendez-vous pendant la durée de la fermeture temporaire du centre de service sera recontactée pour se voir offrir une alternative. La SAAQ est néanmoins consciente que cette fermeture temporaire pourrait occasionner certains inconvénients et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541