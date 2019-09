Conditions de travail difficiles en CHSLD pour les professionnelles en soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente de la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ-SPSCN), Patricia Lajoie, accompagnée de représentantes syndicales et de professionnelles en soins, s'est adressée aujourd'hui au président-directeur général et aux membres du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour leur signifier que les professionnelles en soins en ont assez de travailler dans des conditions de travail difficiles dans la plupart des CHSLD de la région.

La présidente syndicale a réitéré qu'il est du devoir de l'employeur de mettre en place rapidement des solutions. « Les conditions de travail ne cessent de se détériorer depuis le mois de mai et nos membres sont surchargées et épuisées », a indiqué madame Lajoie. « Plusieurs professionnelles en soins sont en arrêt de travail et 14 personnes ont quitté leur emploi dans un seul CHSLD pour aller travailler dans d'autres centres d'activités. Certaines ont carrément quitté la profession en raison des mauvaises conditions de travail », a ajouté la présidente.

Le syndicat déplore que les professionnelles en soins doivent elles-mêmes prendre sur leurs épaules de pallier la pénurie de main-d'œuvre. Le manque d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposé-e-s aux bénéficiaires font qu'elles se retrouvent souvent à occuper plusieurs fonctions pour répondre aux besoins des patient-e-s. Elles se retrouvent également à faire des heures supplémentaires obligatoires et à devoir changer leur horaire à la dernière minute. Le syndicat est préoccupé par la qualité et la sécurité des soins qui sont offerts, puisque les professionnelles en soins travaillent régulièrement avec la moitié des effectifs. Une situation qu'il juge inacceptable.

À propos de la FIQ-SPSCN

La FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale représente plus de 4 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affiliée à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ. La FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

SOURCE Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ–SPSCN)

Renseignements: Patricia Lajoie, présidente de la FIQ-SPSCN, 418 571-2914, patricia.lajoie.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Related Links

http://www.fiqsante.qc.ca/