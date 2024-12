MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Alors que le Gouvernement du Québec annonçait en mai dernier la création d'Espace Aéro, la zone d'innovation en aérospatiale au Québec, ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer une première étape dans la mise en place du pôle de Mirabel, centré autour de YMX Aérocité internationale de Mirabel. En effet, l'organisation se porte acquéreur d'un édifice afin de le convertir en un tout nouveau centre d'innovation en aérospatiale. L'édifice de 17 925 m2, auparavant la propriété de Lion Électrique, permettra à ADM d'accélérer le déploiement de la zone sur son site.

« ADM avait déjà la volonté de construire un édifice à YMX pour accueillir le centre d'innovation d'Espace Aéro. Cette opportunité d'affaires arrive donc à point et permettra de propulser ce projet encore plus rapidement. Ce bâtiment, en plus d'être situé à un emplacement stratégique sur notre site, répond à tous nos critères pour mener à bien les activités du pôle et ainsi, favoriser le développement et la mise en marché de nouvelles technologies », explique Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

À terme, ce bâtiment servira d'environnement collaboratif permettant de réunir des industriels, des partenaires institutionnels et gouvernementaux de l'écosystème, des institutions académiques et de formation, des chercheurs et des étudiants qui se consacrent principalement à l'innovation liée aux deux axes de développement prioritaires d'Espace Aéro à Mirabel: la décarbonation de l'aviation ainsi que la mobilité aérienne avancée.

Rappelons qu'ADM a annoncé au Salon aéronautique de Farnborough une contribution de 1M$ pour la création d'une chaire de recherche en mobilité aérienne avancée pour se pencher, entre autres, sur l'utilisation de jumeaux numériques dans la mobilité aérienne avancée et a fait part à l'OACI, en septembre, de son implication dans la création du tout premier institut canadien en mobilité aérienne avancée (MAA) et de ses projets de recherche et de formation à YMX. L'Institut regroupe environ une trentaine de professeurs en MAA, un secteur émergent du transport aérien résultant des avancées majeures en matière de propulsion électrique et du besoin croissant d'amélioration des services aux personnes.

