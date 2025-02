Concours Tournez-vous vers l'excellence! Une 20e édition pour faire rayonner la relève agricole

LÉVIS, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec (FADQ) tient son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! La période d'appel de candidatures est maintenant débutée. Celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire dans le secteur de l'agriculture sont invités à s'y inscrire dès maintenant.

Logo Tournez-vous vers l’excellence! (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

Les jeunes entrepreneurs agricoles ont jusqu'au mercredi 30 avril 2025 pour soumettre leur candidature auprès de leur centre de services de la FADQ. Dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations et des qualités de gestionnaire qui les animent. Le formulaire d'inscription et les critères d'admissibilité se trouvent sur la page Web du concours.

Citations

« Soutenir la relève agricole, c'est construire le Québec de demain. Chaque année, le concours Tournez-vous vers l'excellence! est l'occasion de célébrer et d'encourager l'engagement et le dynamisme de jeunes entrepreneurs qui ont à cœur l'avenir de notre agriculture. Je vous invite à soumettre votre candidature en grand nombre! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes fiers de lancer la 20e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ce concours fait l'éloge du leadership, de la créativité et du sens entrepreneurial de la relève agricole d'ici. Ces leaders nous présentent une vision de l'agriculture en harmonie avec des valeurs sociales et de développement durable. Ils incarnent une agriculture moderne, dynamique et diversifiée. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Ma participation au concours Tournez-vous vers l'excellence! fut d'abord une occasion de prendre connaissance de mes réalisations, de mes forces, de mes faiblesses, et des défis que je dois relever tous les jours. Gagner ce concours m'apporte un grand sentiment d'accomplissement et de fierté. Ma plus grande victoire : Réaliser que ma personnalité, ma vision et mon leadership inspirent des entrepreneurs jeunes et moins jeunes à travers la province. »

Mme Annick Gauthier, grande gagnante de l'édition 2024

Faits saillants

La personne couronnée grande gagnante recevra une bourse de 7 000 $.

Deux lauréats ou lauréates obtiendront chacun 3 500 $.

Une bourse de 2 000 $ sera remise à un ou une finaliste pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) remettra une bourse de 2 000 $ à celui ou celle qui se sera démarqué parmi les finalistes pour l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Les participants et participantes admissibles recevront un chèque-cadeau d'une valeur de 150 $ applicable sur les produits, les activités ou les formations du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le dévoilement du nom des gagnants et des gagnantes aura lieu en novembre prochain dans le cadre de l'édition 2025 du Colloque Gestion du CRAAQ.

Liens connexes

Information :

Mireille Cornelissen

Conseillère en communication et relations publiques

La Financière agricole du Québec

418 834-6866, poste 6545

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec