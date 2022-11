Concours Tournez-vous vers l'excellence! - Les noms des gagnants sont enfin rendus publics

LÉVIS, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec a récompensé aujourd'hui cinq jeunes entrepreneurs agricoles dans le cadre du dénouement de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Depuis 2005, cette initiative vise à mettre en lumière les qualités entrepreneuriales de la relève agricole québécoise.

Le grand gagnant, qui s'est vu décerner la bourse de 5 000 $, est :

M. Martin LeBel , de la Fraisière LeBel inc. Son entreprise se spécialise en production maraîchère. Elle est située à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les deux lauréates, qui ont reçu chacune une bourse de 2 500 $, sont :

M me Caroline Chénier, des Serres Gatineau . Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère (culture en serres). Elle est située à Gatineau, en Outaouais.

Les deux bénéficiaires d'une bourse de 1 500 $ sont :

Bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable :

M. Alexandre Côté, d'Hydromel Charlevoix. Son entreprise est spécialisée en apiculture. Elle est située à Baie-Saint-Paul , dans la région de la Capitale-Nationale.

, dans la région de la Capitale-Nationale. Bourse du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires :

M. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal , des Jardins de Cap-Aux-Oies. Son entreprise se spécialise en production maraîchère biologique. Elle est située aux Éboulements, dans la région de la Capitale-Nationale.

Citations

« Je tiens à souligner cette initiative de La Financière agricole du Québec. Chaque année, elle démontre le haut degré de savoir-faire que le Québec possède en matière d'entrepreneuriat agricole. Ce concours constitue une vitrine extraordinaire sur des producteurs et productrices qui exercent leur métier avec passion et qui, de ce fait, constituent des modèles pour les jeunes. Les entrepreneurs agricoles qui s'y présentent font la fierté de leurs collectivités. Ce sont des piliers pour elles, et également des acteurs importants du dynamisme des régions et de l'économie du Québec. Je félicite les gagnants et les boursiers de l'édition 2022 du concours Tournez-vous vers l'excellence! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Le leadership, la vision d'affaires, le sens de l'innovation, voilà entre autres les forces qui distinguent les gens récompensés aujourd'hui. Leurs talents et leurs compétences ont réussi à ravir le jury, de même que leurs personnalités et leurs parcours. Un pas à la fois, ils ont conçu leur projet d'affaires, l'ont concrétisé en y mettant du cœur, des efforts et du courage. Ils l'ont mené au succès. Ils peuvent être très fiers de leurs accomplissements et de briller parmi la communauté agricole. Je félicite le grand gagnant ainsi que les lauréates et les boursiers. Je leur souhaite que cette récompense soit une motivation supplémentaire pour continuer à relever leurs défis d'entrepreneurs dans l'excellence. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 432 candidatures. Elle a fait 51 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 184 500 $.

De cette somme, 15 000 $ ont été accordés dans le cadre des bourses du FIRA. Celles-ci sont remises depuis 2012.

La bourse en développement durable est remise pour une cinquième année.

La désignation des gagnants a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

