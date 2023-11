Concours Tournez-vous vers l'excellence! Les noms des gagnants sont dévoilés

LÉVIS, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a récompensé aujourd'hui cinq jeunes entrepreneurs agricoles dans le cadre du dénouement du concours Tournez-vous vers l'excellence! Cette initiative, qui compte maintenant 18 éditions, vise à mettre en lumière les qualités entrepreneuriales de la relève agricole québécoise.

Le grand gagnant, qui s'est vu décerner la bourse de 5 000 $, est :

M. Philippe Langlois , de La Grange Pardue. Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à Ham-Nord dans le Centre-du-Québec.

Les deux lauréats, qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont :

M. Clément Clerc, de La Borderie. Son entreprise qui se spécialise dans la production de volaille est située à Saint-Joseph-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent.

dans le Bas-Saint-Laurent. M. Matthew Dewavrin , des Fermes Longprés (2009) ltée. Son entreprise qui est spécialisée en production de grandes cultures biologiques et de transformation est située à Coteau-du-Lac en Montérégie.

Les deux bénéficiaires d'une bourse, qui ont reçu 1 500 $ chacun, sont :

Bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable : Mme Madeleine Olivier , de la Ferme Nordvie. Son entreprise qui se spécialise en production de petits fruits est située à Saint-Bruno-de-Guigues en Abitibi-Témiscamingue.

Bourse du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires : M. Francis Rodrigue , des Fermes Rodrigue. Son entreprise qui se spécialise en production bovine est située à Beauceville dans la région de Chaudière-Appalaches.



Citations

« Cette année encore, le concours Tournez-vous vers l'excellence! fait briller de nombreux entrepreneurs agricoles d'ici. Cette initiative de La Financière agricole apporte une visibilité importante à la relève et une reconnaissance de leurs projets. Je salue la vision d'affaires et le sens de l'innovation de ces entrepreneurs qui se démarquent. Ils sont une source d'inspiration pour plusieurs sur l'ensemble du territoire québécois. Félicitations aux récipiendaires ainsi qu'à tous les participants de cette édition 2023! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« C'est avec fierté que La Financière agricole dévoile les gagnants de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Le Québec regorge d'entrepreneurs plus inspirants les uns que les autres dans le domaine agricole. Chaque année avec ce concours, en plus des sommes remises, c'est l'occasion de célébrer le dynamisme et les qualités en gestion de certains entrepreneurs qui se sont démarqués à travers leur dossier de candidature. Il est aussi important de souligner leur engagement et leur apport dans l'économie régionale. Je vous souhaite du succès dans tous vos projets présents et à venir! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires. Depuis sa création en 2005, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

En 18 années d'existence, ce concours a permis de remettre près de 200 000 $ en bourses. De cette somme, depuis 2012, plus de 16 000 $ ont été accordés dans le cadre des bourses du FIRA. La bourse en développement durable est remise pour une sixième année.

La désignation des gagnants a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs agricoles.

