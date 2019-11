Concours Tournez-vous vers l'excellence! Les lauréats sont enfin dévoilés

M. François Biron, de la ferme Chapeau Melon, spécialisée en production maraîchère biologique. L'entreprise est située à L' Ange-Gardien , en Outaouais.

Les deux lauréats, qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont :

Caroline Bélanger, de la ferme , spécialisée en production maraîchère biologique. L'entreprise est située à , dans les Laurentides. M. Maxime Bégin, des Fermes Bégin, spécialisées en production céréalière et bovine. L'entreprise est située à Sainte-Germaine-Boulé, en Abitibi-Témiscamingue.

Les deux bénéficiaires d'une bourse de 1 500 $, sont :

Bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable :

Mélissa Daigle, de la ferme Kobec. Son entreprise est spécialisée dans la production bovine de race Wagyu. Elle est située à , en Montérégie. Bourse du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires :

M. Patrick Leblanc , de la ferme Patrick Leblanc . Son entreprise est spécialisée en production porcine et en cultures commerciales. Elle est située à Saint-Hugues , en Montérégie.

Citations

« Les Québécoises et les Québécois éprouvent de la fierté et de l'attachement envers les producteurs agricoles d'ici. Ce concours contribue à les faire connaître. Il met en valeur des entrepreneurs de la relève qui se démarquent en faisant preuve notamment d'innovation et de créativité. Je suis convaincu qu'ils inspirent d'autres jeunes du Québec en communiquant leur piqure pour l'entrepreneuriat. Je tiens à féliciter les lauréats et les bénéficiaires d'une bourse de cette 14e édition du concours. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Grâce au concours Tournez-vous vers l'excellence!, La Financière agricole est heureuse de faire rayonner chaque année des jeunes gens créatifs, innovants et inspirants. Les lauréats, tout comme les finalistes, sont des entrepreneurs de la relève qui déploient énergie, intelligence et créativité pour réussir leur projet d'affaires. Je les félicite. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes très fiers de soutenir et d'accompagner la relève agricole tout au long de l'année dans le cadre de nos programmes. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu plus de 375 candidatures. Elle a fait 42 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 133 000 dollars.

Les bourses du FIRA pour leur part sont remises depuis 2012. Le montant total des sommes remises représente 10 500 $.

Le dévoilement des lauréats a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole appuie la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs. Entre autres, pour l'année 2018-2019, elle a accordé 13 millions de dollars en aide financière à la relève, dont 509 subventions.

