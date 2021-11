Concours Tournez-vous vers l'excellence! - Les gagnants de la 16e édition sont dévoilés

LÉVIS, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Cinq jeunes entrepreneurs agricoles ont été récompensés aujourd'hui dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence!, une initiative de La Financière agricole du Québec. Ce concours vise à mettre en lumière les qualités entrepreneuriales de la relève agricole québécoise.

La grande gagnante, qui s'est vu décerner la bourse de 5 000 $, est :

Mme Léda Villeneuve, de la Ferme ViGo. Son entreprise se spécialise dans les productions ovines, acéricoles et d'œufs de consommation. L'entreprise est située à Saint-Onésime-d'Ixworth, dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Les deux lauréats, qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont :

M. Edem Amegbo, d'Au Jardin d'Edem. Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère biologique exotique. L'entreprise est située à East Farnham , en Estrie.

, en Estrie. M. Sébastien Grondin, de la Ferme Valsé inc., spécialisée en production laitière en transition biologique. L'entreprise est située à Lévis, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Les deux bénéficiaires d'une bourse de 1 500 $ sont :

Bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable :

M. Olivier Lamoureux , de la Coop les Jardins de la Résistance. Son entreprise est spécialisée dans la production maraîchère biologique. Elle est située à Châteauguay, dans la région de la Montérégie.

, de la Coop les Jardins de la Résistance. Son entreprise est spécialisée dans la production maraîchère biologique. Elle est située à Châteauguay, dans la région de la Montérégie. Bourse du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires :

Mme Sophie Brodeur , de la Ferme Réso. Son entreprise se spécialise dans la production fruitière diversifiée en régie biologique. Elle est située à Saint-Hyacinthe , dans la région de la Montérégie.

Citations

« La Financière agricole du Québec a fait connaître aujourd'hui les gagnants de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Je tiens à féliciter les gagnants et les boursiers. Le parcours de ces jeunes entrepreneurs démontre que le Québec a une relève agricole qualifiée, performante et innovante. Je suis convaincu que ces jeunes producteurs font partie d'une élite pour leurs compétences, mais aussi pour leur engagement à relever les défis de l'agriculture, à créer de la richesse pour leur collectivité, à dynamiser leurs régions et à faire valoir l'économie du Québec. Ce concours constitue une vitrine extraordinaire sur des artisans qui le sont tout autant. Ils sont profondément inspirants et méritent notre attention et notre intérêt. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« En mettant en lumière l'excellence, le concours vise à inspirer tous les producteurs à créer de nouveaux standards dans la pratique du métier et dans l'exercice du leadership. Les jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui sont avant-gardistes et à l'affût des techniques, des technologies et des connaissances. Ils sont fascinants par leur capacité à prendre les devants, à innover, à nous en apprendre. L'agriculture est un secteur qui doit prendre racine à chaque nouvelle génération, se regénérer, continuer d'évoluer et de se transformer. Je tiens à féliciter la grande gagnante ainsi que les lauréats et boursiers du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ils sont des sources d'inspiration, des moteurs de motivation pour leurs pairs et de dignes ambassadeurs de l'agriculture. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 407 candidatures. Elle a fait 48 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 158 000 $.

Les bourses du FIRA, pour leur part, sont remises depuis 2012. Le montant total des sommes accordées représente 13 500 $.

Le dévoilement des lauréats a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

