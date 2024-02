Concours Tournez-vous vers l'excellence! - Lancement de la 19e édition d'une reconnaissance à la relève agricole du Québec

LÉVIS, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec (FADQ) tient son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! La période d'appel de candidatures pour l'édition de 2024 débute demain, le vendredi 9 février. Celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire dans le secteur de l'agriculture sont dès maintenant invités à s'y inscrire.

Lancement de la 19e édition du concours Tournez-vous vers l’excellence! - Philippe Langlois, La Grange Pardue, grand gagnant 2023 (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

Les jeunes entrepreneurs agricoles ont jusqu'au jeudi 25 avril 2024 pour soumettre leur candidature auprès de leur centre de services de la FADQ. Dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations et des qualités de gestionnaire qui les animent. Le formulaire d'inscription et les critères d'admissibilité se trouvent sur la page Web du concours.

Citations

« Attirer et accompagner la relève dans le secteur agricole est au cœur de mes priorités. C'est essentiel pour accroître notre autonomie alimentaire et assurer le dynamisme de nos régions. En mettant en lumière la réussite de jeunes entrepreneurs et entrepreneures de partout au Québec, le concours Tournez-vous vers l'excellence! contribue à susciter l'intérêt pour les métiers agricoles. Chaque édition nous fait découvrir des candidats et des candidates d'exception et j'ai bien hâte de connaître les finalistes et les gagnants 2024! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Cent quatre-vingts finalistes de la relève agricole d'ici se sont démarqués par leur candidature depuis la première édition, en 2005, du concours Tournez-vous vers l'excellence! Année après année, les participants et participantes nous impressionnent par la qualité de leur parcours et leur personnalité. Nous sommes heureux de lancer cette 19e édition pour faire l'éloge de l'excellence, du leadership, du sens entrepreneurial, du développement durable et de l'innovation. Les candidats et candidates nous font découvrir toute la créativité et tout le dynamisme qui les habitent pour mener leur entreprise au succès. Ils nous présentent une vision de l'agriculture en harmonie avec des valeurs sociales et écoresponsables ancrées solidement. Ces jeunes incarnent l'agriculture d'aujourd'hui, une agriculture saine, dynamique et diversifiée. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Participer et remporter le grand prix au concours fut un honneur pour nous! Rivaliser avec d'autres projets agroalimentaires a procuré une excellente visibilité à La Grange Pardue et à notre région centricoise. Nous sommes très heureux d'avoir gagné et nous savons dorénavant que notre projet de ferme brassicole a sa place au niveau provincial! Être reconnus ainsi dans l'industrie agrotouristique est une source de fierté pour notre personnel et notre communauté. »

M. Philippe Langlois, grand gagnant de l'édition 2023

Faits saillants

Un grand gagnant ou une grande gagnante recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats ou lauréates obtiendront chacun 2 500 $.

Une bourse de 1 500 $ sera remise à un ou une finaliste pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) remettra une bourse de 1 500 $ à une candidate ou un candidat qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Les participants et participantes admissibles recevront un chèque-cadeau d'une valeur de 150 $ applicable sur les produits, les activités ou les formations du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le dévoilement du nom des gagnants et des gagnantes aura lieu le mercredi 20 novembre prochain dans le cadre de l'édition 2024 du Colloque Gestion du CRAAQ.

Liens connexes

SOURCE La Financière agricole du Québec

Renseignements: Valérie Beaulieu, Conseillère en communication et relations publiques, La Financière agricole du Québec, 418 834-6866, poste 6223, [email protected]