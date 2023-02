Concours Tournez-vous vers l'excellence! - Lancement de la 18e édition d'une reconnaissance nationale destinée à la relève agricole du Québec

LÉVIS, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec tient son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! La période d'appel de candidatures pour l'édition de 2023 débute demain. Celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire dans le secteur de l'agriculture sont dès maintenant invités à s'y inscrire.

Les jeunes entrepreneurs agricoles ont jusqu'au jeudi 27 avril 2023 pour soumettre leur candidature auprès de leur centre de services de La Financière agricole. Dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations ainsi que des qualités de gestionnaire qui les animent. Le formulaire d'inscription et les critères d'admissibilité se trouvent sur la page Web du concours.

Citations

« Tenir un concours national pour une 18e année signifie que l'événement est parvenu à maturité, comptant dans son historique des productrices et producteurs de près de deux générations. Il s'agit d'une vitrine incomparable sur les entrepreneurs agricoles qui façonnent l'agriculture québécoise depuis 2005. D'ailleurs, ce concours génère chaque année des retombées positives au-delà du secteur agricole. Ses participantes et participants contribuent au dynamisme de notre économie, à la vitalité de nos régions et à notre prospérité commune. Je tiens à souligner l'importance de cette reconnaissance destinée à la relève agricole, car elle est une façon toute particulière de soutenir la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Nous sommes heureux de lancer la 18e édition du concours. Depuis sa première année, plus de 430 candidatures ont été reçues et 170 entrepreneurs ont été finalistes. Les bourses remises aux gagnants totalisent près de 185 000 $. Ce concours représente certes un levier financier pour les gagnants, mais surtout un tremplin pour les jeunes et une plateforme unique qui leur permettent de se faire connaître et de rayonner dans tout le Québec. De plus, l'expertise de nos conseillers et leur accompagnement auprès de la relève sont des facteurs qui favorisent leur succès d'affaires et les chances de se démarquer dans le cadre de ce concours. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui se démarquent en agriculture par leur recherche d'excellence, leur leadership et leur sens entrepreneurial à participer à cette nouvelle édition. Cet événement annuel prisé chez les agricultrices et agriculteurs a gagné une notoriété enviable au fil des ans, à la grande fierté de toute l'équipe de La Financière agricole du Québec. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Participer au concours Tournez-vous vers l'excellence! fut une expérience inoubliable et enrichissante sur le plan humain. Ce fut d'abord une rétrospection du chemin parcouru pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Amoureux de ma région, le fait de gagner un tel concours me rend fier et me fait réaliser que les gens nous soutiennent beaucoup en tant que producteurs locaux. »

M. Martin LeBel, grand gagnant de l'édition 2022 du concours

Faits saillants

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

De plus, tous les participants admissibles recevront un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ applicable sur l'un des produits, l'une des activités ou l'une des formations du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le dévoilement du nom des gagnants aura lieu le mercredi 22 novembre prochain dans le cadre de l'édition 2023 du Colloque gestion du CRAAQ.

Liens connexes

Inscription - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Facebook de la FADQ

Information :

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

La Financière agricole du Québec

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec