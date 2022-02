Concours provincial ARISTA 2022 : l'appel de candidatures est lancé !

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) fait appel à tous.tes les jeunes leaders dans le cadre de la 45e édition du prestigieux Concours provincial ARISTA, présenté par BMO Groupe financier et présidé par Beneva. Dès aujourd'hui et jusqu'au 29 avril 2022, les personnes de 18 à 40 ans impliquées dans le milieu des affaires aux quatre coins du Québec pourront déposer leur candidature en ligne sur le site du concours. Véritable révélateur de talents depuis 44 ans, le Concours provincial ARISTA récompense et met en valeur les personnalités les plus prometteuses de la relève d'affaires québécoise, qui se distinguent par leur leadership, leur sens de l'innovation et leurs valeurs de responsabilité sociale.

Une relève d'affaires responsable, visionnaire et engagée

Sous le slogan "Deux pas en avant", le Concours provincial ARISTA 2022 promet de propulser les changements amorcés pendant l'édition précédente et de célébrer les jeunes talents qui se distinguent non seulement par leur sens du leadership et de l'innovation, mais aussi par leur désir de faire bouger les choses et d'avoir une influence marquante. Ce sont des valeurs qui rejoignent personnellement la présidente d'honneur de cette édition, Mélissa Gilbert, Vice-présidente exécutive et Leader, Affaires financières, Beneva :

"Le Concours provincial Arista est l'événement tout indiqué pour mettre à l'avant-plan les initiatives de nos jeunes leaders québécois et québécoises qui font appel à des valeurs encore plus humaines, plus novatrices et progressistes que jamais. Notre relève d'affaires a compris que l'une des clés d'une économie florissante est de miser les uns sur les autres, en jetant les bases d'une société inclusive et responsable. "

Un catalyseur de talents pour la relève québécoise

Parmi les 400 dossiers reçus annuellement, les 30 candidatures les plus prometteuses sont sélectionnées par les membres de la JCCM pour rencontrer le jury du concours, composé de 60 personnalités aguerries du milieu des affaires. Lors du Gala ARISTA, à l'automne 2022,12 prix seront remis aux lauréat.e.s du Concours provincial ARISTA :

Jeune cadre du Québec, présenté par BMO

Jeune professionnel / professionnelle du Québec, présenté par Brio Conseils

Jeune entrepreneur.e du Québec : arts et culture

Jeune leader du Québec : responsabilité sociale, présenté par Énergir

Jeune repreneur.e du Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ

Jeune entrepreneur.e en croissance du Québec, présenté par Investissement Québec

Jeune entrepreneur.e en démarrage du Québec, présenté par l'Ordre des CPA du Québec

Jeune leader techno-créatif / techno-créative du Québec, présenté par Ubisoft Montréal

Jeune leader international / internationale du Québec, présenté par Deloitte

Jeune travailleur / travailleuse autonome du Québec, présenté par Bell

Prix Reconnaissance John Molson, présenté par Molson Coors

Prix Coup de coeur, présenté par Hydro-Québec

En plus de recevoir une bourse offerte par la Financière Sun Life et un prix remis par Air Canada, les gagnant.e.s bénéficient d'une grande notoriété et d'un rayonnement exceptionnel à travers le réseau de la JCCM et celui de la communauté d'affaires du Québec.

« Le concours ARISTA est une occasion unique pour les jeunes talents de tous horizons de rayonner à travers le Québec, de se distinguer par leur sens du leadership et de l'innovation, de démontrer leur désir de faire avancer les choses et d'inspirer les autres à faire de même », déclare Habi Gerba, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est un regroupement de cadres, professionnel.le.s, étudiants, entrepreneur.e.s et travailleurs.ses autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à coeur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus, visitez le site https://arista.jccm.org/fr/.

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

Renseignements: Cécile Martin, Jeune Chambre de commerce de Montréal, Cellulaire : 514-660-1330, [email protected]