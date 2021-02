Concours provincial ARISTA 2021 : l'appel de candidatures est lancé !

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) fait appel à tous les jeunes leaders dans le cadre de la 44e édition du prestigieux Concours provincial ARISTA, présenté par BMO Groupe financier. Dès aujourd'hui et jusqu'au 20 avril 2021, les personnes de 18 à 40 ans impliquées dans le milieu des affaires aux quatre coins du Québec pourront déposer leur candidature en ligne sur le site du concours. Véritable révélateur de talents depuis 43 ans, le Concours provincial ARISTA récompense et met en valeur les personnalités les plus prometteuses de la relève d'affaires québécoise, qui se distinguent par leur leadership, leur sens de l'innovation et leurs valeurs de responsabilité sociale.

Une relève d'affaires responsable, visionnaire et engagée

Le Concours provincial ARISTA 2021 promet de propulser les changements amorcés pendant l'édition précédente et de célébrer les jeunes talents qui se distinguent non seulement par leur sens du leadership et de l'innovation, mais aussi par leur désir de faire bouger les choses et d'avoir une influence marquante. Ce sont des valeurs qui rejoignent personnellement la présidente d'honneur de cette édition, Geneviève Provost, Associée directrice pour le Québec et la région de la Capitale nationale, Deloitte :

« Notre relève d'affaires est ambitieuse, courageuse et innovante et elle sera au cœur de notre relance économique afin de créer une société inclusive et une économie prospère et durable. J'ai hâte de découvrir nos jeunes entrepreneurs et professionnels qui renversent le statu quo et façonnent le Québec de demain. La meilleure façon de connaître l'avenir, c'est de le créer. »

Un catalyseur de talents pour la relève québécoise

Parmi les 400 dossiers reçus annuellement, les 30 candidat.e.s les plus prometteur.e.s sont sélectionné.e.s par les membres de la JCCM pour rencontrer le jury du concours, composé de 60 personnalités aguerries du milieu des affaires. Lors du Gala ARISTA, à l'automne 2021, 12 prix seront remis aux lauréat.e.s du Concours provincial ARISTA :

Jeune cadre du Québec, présenté par BMO

Jeune professionnel / professionnelle du Québec, présenté par Brio Conseils

Jeune entrepreneur.e du Québec : arts et culture, présenté par le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal

Jeune leader du Québec : responsabilité sociale, présenté par Énergir

Jeune repreneur.e du Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ

Jeune entrepreneur.e en croissance du Québec, présenté par Investissement Québec

Jeune entrepreneur.e en démarrage du Québec, présenté par l'Ordre des CPA du Québec

Jeune leader techno-créatif / techno-créative du Québec, présenté par Ubisoft

Jeune leader international / internationale du Québec

Jeune travailleur / travailleuse autonome du Québec

Prix Reconnaissance John Molson, présenté par MolsonCoors

Prix Coup de cœur, présenté par Hydro-Québec

En plus de recevoir une bourse offerte par la Financière Sun Life et un prix remis par Air Canada, les gagnant.e.s bénéficient d'une grande notoriété et d'un rayonnement exceptionnel à travers le réseau de la JCCM et celui de la communauté d'affaires du Québec.

« Plus que jamais, le monde a besoin de nous. Et il est de notre devoir de mettre à profit nos idées, nos valeurs, notre travail pour gérer ces changements. Les jeunes talents mis en lumière par le concours ARISTA sont la preuve vivante que la relève est en marche, qu'elle est engagée pour défier le statu quo et pour faire une différence dans la société. Chaque année, la qualité des candidatures est impressionnante, mais cette année elle sera surtout porteuse d'espoir pour la suite ! » déclare Déborah Cherenfant, Présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

