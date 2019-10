Concours provincial ARISTA 2020, 43e édition : les inscriptions sont lancées!

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) et présenté par BMO Groupe financier, le Concours provincial ARISTA vise à récompenser et à mettre en valeur les personnalités les plus prometteuses de la relève d'affaires québécoise, qui se distinguent par leur leadership, leur sens de l'innovation et leurs valeurs de responsabilité sociale. Dès aujourd'hui et jusqu'au 2 février 2020, les jeunes gens d'affaires de toute la province pourront déposer leur candidature en ligne sur le site du concours.

Des critères de sélection revisités

Caroline Ménard, Présidente d'honneur du Concours provincial ARISTA 2020 et Présidente de Brio: Boutique de management. (Groupe CNW/Jeune Chambre de commerce de Montréal)

L'édition 2020 du Concours provincial ARISTA apporte son lot de nouveautés, notamment au niveau des critères de sélection de chacune des catégories. Véritable révélateur de talents depuis les 42 dernières années, le Concours provincial ARISTA intégrera davantage de critères progressistes appliqués à l'ensemble des catégories. Sensible à l'égard des leaders qui ont déjà franchi le pas de la responsabilité sociale, la JCCM souhaite désormais faire rayonner ceux qui ont fait ce choix. Cette initiative est soutenue par la Présidente d'honneur de l'édition 2020, madame Caroline Ménard, Présidente et associée, Brio Boutique de management.

« Le temps est venu de faire évoluer le modèle de l'entreprise tel que nous l'enseignons et le connaissons depuis si longtemps. Déjà certains y sont engagés. C'est pourquoi, j'ai souhaité m'investir aux côtés de la JCCM, en tant que présidente d'honneur du concours ARISTA, pour mettre de l'avant dans ce concours les initiatives, les actions et les valeurs des leaders qui s'inscrivent dans ce nouveau modèle d'organisation que nous appelons chez Brio l'entreprise progressiste. Celle qui allie l'économie et l'humanisme et qui poursuit des objectifs à la fois de prospérité et d'utilité sociale au profit d'un monde plus humain et plus juste et d'une communauté plus vivante. », affirme Caroline Ménard, Présidente et associée, Brio Boutique de management et Présidente d'honneur du Concours ARISTA 2020.

Un catalyseur de talents pour la relève québécoise

Ce concours permet de mettre en valeur le travail et le talent de la relève d'affaires, à travers tout le Québec, tout en offrant aux candidats un réseau et des possibilités de rayonnement exceptionnelles. L'année dernière, ce sont plus de 500 candidatures qui ont été reçues en provenance de Montréal, Québec, Gaspésie, Saguenay et bien d'autres régions encore. Ces candidatures reflétaient également la grande diversité des profils et une tendance nette vers les projets et idées responsables des jeunes professionnels et entrepreneurs.

« Le concours ARISTA a cette force de rassembler la communauté autour d'individus inspirants. C'est toujours motivant de découvrir l'innovation derrière chaque projet et même qu'il devient déchirant de devoir choisir entre autant de bonnes candidatures. Nous avons hâte de pouvoir souligner les entreprises progressistes de façon encore plus marquée suite aux modifications de nos critères de sélection. », déclare Selena Lu, Présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

Déroulement du concours

Appel à candidatures: du 16 octobre 2019 au 2 février 2020 sur le site www.arista.jccm.org

Soirée de présélections: fin février 2020

Matinées du jury au cours desquelles tous les finalistes rencontreront les jurés, pour une entrevue d'une trentaine de minutes : 17-18-19 mars 2020

Gala ARISTA et dévoilement dix lauréats: fin mai 2020

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus, visitez le site www.jccm.org .

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

Renseignements: Alicia Dufour, Jeune Chambre de commerce de Montréal, Cellulaire : 438 825-6948, adufour@jccm.org

Related Links

http://www.jccm.org