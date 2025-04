Concours Point-virgule : les jeunes prennent la plume et s'expriment sur un enjeu d'actualité!

QUÉBEC, le 29 avril 2025 /CNW/ - La langue française et la relève littéraire ont été à l'honneur à l'Assemblée nationale du Québec à l'occasion de la 2e édition du concours d'écriture Point-virgule. Tenue en présence de M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale, la cérémonie de remise de prix a mis en lumière le talent des 10 finalistes, accompagnés de leurs enseignantes et enseignants ainsi que de leurs proches.

« Pour une seconde année, je suis heureux et ému de constater l'engouement pour ce mode d'expression et d'action qu'est l'écriture. En outillant linguistiquement les jeunes, nous leur donnons les moyens de devenir des citoyens et citoyennes capables de défendre leur point de vue, de s'exprimer clairement et de façon réfléchie », a déclaré M. Frantz Benjamin, responsable de cette initiative littéraire et lui-même écrivain.

La place des médias sociaux dans la vie des jeunes

Pour la seconde édition de ce concours suscitant un intérêt grandissant, les élèves du premier cycle du secondaire de partout au Québec ont été invités à réfléchir et à écrire sur un thème d'actualité : la place des médias sociaux dans leur vie. Les finalistes se sont démarqués par leur originalité et leur maîtrise de la langue, offrant un regard à la fois critique, sensible et nuancé sur une réalité au cœur du quotidien de leur génération.

« Langue commune des Québécoises et Québécois, le français est un vecteur de communication et de création que nous transmettons de génération en génération. Je suis fière de constater que notre jeunesse se fait ambassadrice à son tour de la beauté et de la richesse de notre langue », a souligné Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

Des bourses d'une valeur de 3 000 $ décernées par l'Assemblée nationale

Le comité d'évaluation, formé de membres du personnel de l'administration de l'Assemblée nationale, a sélectionné les 10 meilleurs textes selon une grille de critères établis. Une mention coup de cœur a également été décernée par un jury composé de parlementaires. Les auteures et les auteurs des trois meilleurs textes se sont vu remettre des bourses d'une valeur totale de 1 700 $. Le personnel enseignant des lauréates et lauréats a, pour sa part, reçu des cartes-cadeaux totalisant 1 300 $, destinées à l'achat de livres en français.

Les textes des finalistes ont été publiés dans un recueil, une vitrine pour la richesse de la jeune plume québécoise.

L'Assemblée nationale du Québec félicite cette jeunesse talentueuse :

Lauréate du premier prix et coup de cœur des parlementaires

Flavie Léveillé, École secondaire Jacques-Rousseau, circonscription de Taillon

Lauréat du deuxième prix

Malik Djerdjar, école à la maison, circonscription de Marie-Victorin

Lauréate du troisième prix

Restauré Matala, École internationale de Montréal, circonscription de Westmount-Saint-Louis

Finalistes

Orlane Moayé Ange Adou, École des Appalaches, circonscription de Bellechasse

Angélique Baillargeon, École des Appalaches, circonscription de Bellechasse

Clara Drouin, École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie

Debya Habet, Collège Jean-Eudes, circonscription de Rosemont

Andréa Lellouche, École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie

Élisabeth Morin-Ouellet, École des Appalaches, circonscription de Bellechasse

Aurélie Roy, École des Appalaches, circonscription de Bellechasse

