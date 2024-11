QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - À la suite du lancement de son concours philanthropique pancanadien annuel en septembre dernier, iA Groupe financier dévoile aujourd'hui la liste des 12 finalistes dont les projets ont été retenus par le jury de la huitième édition du concours. Le public est maintenant appelé à choisir quatre lauréats parmi ces organismes, qui obtiendront chacun 100 000 $ pour réaliser leur projet ou poursuivre leur mission. Les huit autres finalistes recevront un don de 10 000 $.

Rappelons que, cette année, iA Groupe financier a choisi de se concentrer sur les organismes qui soutiennent les personnes aux prises avec des enjeux sociaux, tels que l'itinérance, l'insécurité alimentaire, le décrochage scolaire, les dépendances, la violence, la discrimination, la santé mentale ou l'isolement.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 novembre 2024, le public est invité à se rendre à l'adresse concours-dons.ia.ca afin de voter pour les projets qu'il juge les plus inspirants, et ce, dans quatre zones géographiques (Québec, Ontario, Ouest canadien, Nord canadien ou Atlantique).

Les quelque 10 000 employés de iA Groupe financier sont également appelés à se mobiliser et à voter pour leurs organismes « coup de cœur », lesquels se partageront une somme additionnelle de 20 000 $. Le dévoilement des grands gagnants aura lieu dans la semaine du 9 décembre 2024.

ENGAGEMENT SOCIAL

La philanthropie est profondément ancrée dans la culture de iA Groupe financier. C'est une valeur fondamentale de l'entreprise, alignée avec ses orientations en durabilité et en soutien tangible aux collectivités. En 2024, le Groupe versera 10,4 millions de dollars en dons à 600 organismes sociaux et communautaires ou organismes œuvrant dans les domaines de la santé, de l'environnement ou de l'éducation. Ce grand concours philanthropique s'inscrit dans les efforts de soutien aux communautés où iA Groupe financier est présent et incarne également un élément central de l'engagement de l'entreprise qui, tous les ans, vise à verser 1 % de ses bénéfices nets.

« Notre concours philanthropique annuel est un moment très important pour iA Groupe financier. Le jury du concours a été impressionné et touché par les projets que nous avons reçus cette année et qui témoignent de tout l'engagement des organismes envers le bien-être de notre communauté! Je remercie chaleureusement tous ces organismes pour leur participation, et je souhaite bonne chance aux finalistes pour la suite! », déclare Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

LES 12 ORGANISMES FINALISTES ET LEURS PROJETS

L'AutonHommie, Québec (Québec)



Un don contribuerait à lancer une campagne de sensibilisation à la demande d'aide chez les hommes dans la Capitale-Nationale. Nous solliciterons les entreprises à majorité masculine afin de pouvoir leur offrir des rencontres de sensibilisation à la demande d'aide des hommes et ainsi faire connaître au plus grand nombre de personnes les ressources qui leur sont offertes. Par ce projet, nous souhaitons joindre les hommes de tous les horizons afin de les sensibiliser au fait qu'ils ne sont pas obligés de régler leur problème seuls, qu'il existe des ressources pour eux et que plus ils agiront tôt, plus les risques de dérives graves seront évités. Lorsque nous offrons de l'aide à un homme, c'est tout le monde qui gagne : sa conjointe ou son conjoint, ainsi que ses enfants.



Fondation La rue des Femmes , Montréal (Québec)



Un don à La rue des Femmes offrira un nouveau départ à des femmes en état d'itinérance, souvent marquées par des traumatismes profonds. Grâce à votre générosité, nous pourrons développer notre offre de soins thérapeutiques avec l'ouverture de notre quatrième maison et offrir ainsi davantage d'heures de thérapies personnalisées. Ces soins, tels que la psychothérapie, l'art-thérapie ou le counseling en toxicomanie offrent aux femmes des outils et un environnement sécurisant pour surmonter leurs traumatismes. La rue des Femmes offre un parcours complet de soins, aidant ainsi des milliers de femmes à retrouver leur dignité et leur vie. Notre objectif : offrir un avenir meilleur à toutes celles que nous accompagnons et contribuer à bâtir une société plus juste et inclusive.



Pleins Rayons, Cowansville (Québec)



Grâce à un don, Pleins Rayons tient à positionner sa clientèle pour lui assurer un rôle social actif en développant des projets dans le cadre desquels les personnes en situation de handicap deviennent des acteurs clés sur des enjeux sociaux tels que la transformation alimentaire pour fournir les banques alimentaires de la région, le soutien aux jeunes ayant des parcours atypiques et l'offre de services spécialisés et adaptés au besoin de sa clientèle. En ce sens, Pleins Rayons souhaite continuer de développer des projets porteurs qui pourront être réalisés à la grandeur du Québec afin d'améliorer la qualité des services de personnes en situation de handicap. Les apprentis réalisent des actions dans le but d'aider leur prochain tout en découvrant qu'ils jouent un rôle d'aidant dans leur communauté. On souhaite ainsi briser l'isolement et la marginalisation des personnes ayant des limitations intellectuelles ou fonctionnelles.



Food4Kids Halton , Burlington ( Ontario )



Un don améliorerait considérablement notre mission qui consiste à lutter contre la faim chez les enfants et à soutenir les familles vulnérables de la municipalité régionale de Halton. Les fonds permettraient de financer directement des aliments nutritifs pour plus de 1 200 enfants dans le cadre de notre programme Weekends Without Hunger, une bouée de sauvetage pour les enfants vulnérables aux prises avec l'insécurité alimentaire, et de veiller à ce qu'ils aient accès à des repas sains lorsque les programmes de nutrition scolaire ne sont pas disponibles. Les fonds permettraient également d'établir un programme de stages pour les jeunes, ce qui donnerait aux élèves du secondaire les moyens d'acquérir des compétences professionnelles essentielles et réduirait leur isolement. Ce don aurait donc un effet double en finançant les besoins nutritionnels immédiats et en favorisant la croissance et la stabilité à long terme au sein de notre collectivité, contribuant ainsi à briser le cycle de la pauvreté.



Association canadienne pour la santé mentale, région de York et Simcoe Sud , Newmarket ( Ontario )



Un don soutiendrait MOBYSS (Mobile York South Simcoe), la première et unique clinique de santé mentale mobile (et désormais virtuelle) pour les jeunes de 12 à 25 ans dans la région de York et Simcoe Sud . Depuis 2015, MOBYSS a fourni des soins à plus de 20 000 jeunes. Son objectif est de sauver des jeunes du suicide et de la toxicomanie, et de les aider à renforcer leur résilience et leurs capacités d'adaptation. Chaque année, près de 3 700 personnes mettent fin à leurs jours au Canada , et le suicide est la principale cause de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans. 75 % des maladies mentales commencent à l'adolescence, mais de nombreuses personnes attendent de 4 à 20 ans pour demander de l'aide.



Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada , Toronto ( Ontario )



Un don permettrait de fournir des services essentiels de tutorat et de mentorat, et de financer des fournitures et des technologies scolaires indispensables. Il contribuerait également à récompenser les élèves qui réussissent exceptionnellement bien en leur décernant des prix dans le cadre du programme Stay in School, qui aide les jeunes pris en charge au sein du système de protection de l'enfance à atteindre leurs objectifs scolaires, à poursuivre leur scolarité et à terminer leurs études secondaires. Le programme Stay in School aide les enfants et les jeunes du Canada qui vivent dans des familles d'accueil, des foyers de groupe ou chez des membres de leur famille élargie en raison de mauvais traitements, de négligence ou d'abandon. En leur fournissant un soutien éducatif ciblé, nous visons à améliorer les taux d'obtention de diplômes et à aider les jeunes pris en charge à atteindre leur plein potentiel.



Vancouver Food Runners , Vancouver (Colombie-Britannique)



Un don aiderait notre petite équipe de six employés à organiser plus de 10 000 sauvetages de denrées alimentaires par des conducteurs bénévoles en 2025 et la livraison de plus de 726 tonnes d'aliments sains aux membres de la collectivité qui vivent dans l'insécurité alimentaire. De plus, cela permettrait d'éviter l'émission de 1 225 tonnes en équivalent CO2 dans l'environnement. Le programme de récupération axé sur la technologie et la collectivité de Vancouver Food Runners se développe rapidement pour répondre à la demande des entreprises alimentaires et des partenaires à but non lucratif. Nous travaillons en partenariat avec des organisations sans but lucratif afin d'améliorer l'accès à une alimentation saine pour les habitants en situation d'insécurité alimentaire. Ces organismes soutiennent les communautés autochtones, noires, d'immigrants et de nouveaux arrivants, les enfants et les jeunes à risque, les personnes en situation de handicap et les aînés à faible revenu. Plus de 35 000 membres de la collectivité en situation d'insécurité alimentaire bénéficient chaque mois de notre programme alimentaire.



Saskatoon Crisis Intervention Service , Saskatoon ( Saskatchewan )



Un don nous permettrait d'augmenter notre capacité à répondre à la demande de services. Les populations mal desservies nous considèrent comme une ressource fiable et comptent sur notre présence. Elles ont peu d'options pour obtenir de l'aide le soir, les fins de semaine et les jours fériés. En cas de crise, nous leur répondons par téléphone, au bureau ou au sein de la collectivité. Ce projet vise à augmenter le nombre d'heures-personnes afin de continuer à fournir une réponse de qualité. Les services de soutien communautaire intensif accompagnent les adultes souffrant d'une maladie mentale grave et durable, dont la prise en charge et l'engagement sont considérés comme difficiles.



En 2023-2024, le service de crise mobile a répondu à plus de 30 000 demandes. La PACT a aidé plus de 2 090 personnes.



Airdrie P.O.W.E.R, Airdrie (Alberta)



Un don servirait à soutenir, à renforcer et à élargir notre programme d'autonomisation, qui vise à fournir un soutien individualisé, de la sécurité et des ressources aux femmes fuyant la violence conjugale. Ces fonds auraient une incidence considérable sur notre collectivité, dans la mesure où il nous permettrait d'aider davantage de personnes, d'offrir plus d'heures de soutien et de mettre en œuvre des programmes supplémentaires pour aider les femmes à rebâtir leur vie. Nous proposons une solution aux systèmes de refuges surchargés, en nous concentrant sur la planification de la sécurité à long terme et en abordant chaque problème (petit ou grand) avec un soutien personnalisé et adaptable. Comme aucune autre organisation de notre région ne se concentre uniquement sur cet enjeu crucial, nos services sont essentiels à la collectivité que nous servons.



Qajuqturvik Community Food Centre, Iqaluit ( Nunavut )



Un don appuierait nos efforts en faveur de l'accès à la nourriture et à l'éducation, notamment pour les programmes suivants : nos repas communautaires, notre distribution hebdomadaire de boîtes de fruits et de légumes et d'aliments traditionnels, notre cercle des femmes inuites. Nous voulons aider les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire à Iqaluit , au Nunavut . Malgré la taille réduite de la communauté, nous avons servi 66 000 repas l'an dernier, ce qui témoigne du besoin urgent d'initiatives en matière de sécurité alimentaire.



YMCA du Grand Moncton, Moncton (Nouveau-Brunswick)



Un don nous permettrait de renforcer et d'étendre notre portée en matière de prévention et de lutte contre l'itinérance dans le cadre du programme ReBrancher. Ces fonds nous aideraient à améliorer nos services de sensibilisation dans les rues et les campements pour fournir une aide immédiate, comme de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène et du matériel de réduction des méfaits. De plus, ils nous permettraient d'intensifier nos efforts pour trouver des solutions à long terme en adoptant une approche axée sur le logement, en aidant les personnes à obtenir des documents essentiels, à surmonter les obstacles au logement et à accéder aux ressources communautaires essentielles. Avec ce financement, nous pourrions offrir davantage de soutien adapté aux traumatismes, afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes à risque et, en fin de compte, de réduire l'itinérance et de favoriser la stabilité au sein de notre collectivité.



Easter Seals Nova Scotia , Dartmouth (Nouvelle-Écosse)



Un don nous permettrait de financer The Next Step, un programme d'aide à l'emploi pour les jeunes en situation de handicap, et de l'étendre en dehors de Halifax , dans d'autres régions de la province. The Next Step s'adresse à ces jeunes qui sont diplômés de l'enseignement secondaire et les aide à trouver leur place sur le marché du travail. Sans ce programme, ces jeunes adultes ont souvent l'impression que leur diplôme ne les mène à rien. Les objectifs à court terme du programme sont d'aider chaque personne à trouver un emploi rémunéré et intéressant dans la collectivité. L'objectif à long terme est d'établir un réseau d'employeurs inclusifs, non seulement à Halifax , mais aussi dans d'autres régions de la province.

