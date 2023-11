QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Douze organismes de charité actifs en santé, en environnement, en éducation et dans le milieu social communautaire, ayant présenté un projet éducatif et porteur, ont été retenus par le jury de la 7e édition du grand concours philanthropique pancanadien de iA Groupe financier. Le public est maintenant appelé à choisir quatre lauréats parmi ces organismes, qui obtiendront chacun 100 000 $ pour réaliser leur projet ou pour poursuivre leur mission. Les huit autres finalistes recevront un don de 10 000 $.

Jusqu'au 1er décembre, le public est invité à se rendre à l'adresse concours-dons.ia.ca afin de voter pour les projets qu'il juge les plus inspirants, et ce, dans quatre zones géographiques (le Québec, l'Ontario, l'Ouest canadien ainsi que le Nord canadien et l'Atlantique).

Les quelque 9 000 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leurs organismes « coup de cœur » qui, eux, se partageront une somme additionnelle de 20 000 $, pour un total de 500 000 $ en dons offerts à travers le pays. Le dévoilement des gagnants aura lieu dans la semaine du 11 décembre.

ENGAGEMENT SOCIAL

L'engagement social fait partie de l'ADN de iA Groupe financier et de ses employés. C'est une valeur fondamentale de l'entreprise, alignée avec ses orientations en développement durable et en soutien tangible aux collectivités. En 2022, le Groupe a versé 8,5 millions de dollars en dons à 600 organismes œuvrant dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'éducation ou du social communautaire. Ce grand concours philanthropique s'inscrit dans les efforts de développement des communautés où iA Groupe financier est présent.

« Encore une fois cette année, les organismes ont participé de façon remarquable! Je tiens à tous les remercier pour leur contribution au mieux-être de leur communauté et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui bénéficient de leurs services. Ils sont un puissant levier pour réduire les inégalités sociales. Ils font une différence au quotidien pour des centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens. Au nom de iA Groupe financier, je souhaite la meilleure des chances à tous les finalistes », souligne M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

LES 12 ORGANISMES FINALISTES ET LEURS PROJETS

Stigma-Free Society (SFS), Victoria , Colombie-Britannique



Fondée en 2010, la Stigma-Free Society (SFS) est un organisme de bienfaisance qui promeut la santé mentale et démantèle les stigmatisations qui y sont associées en proposant des outils éducatifs, en favorisant la compréhension et en luttant contre les préjugés qui constituent un obstacle à l'estime de soi, à la recherche d'aide et à l'acceptation des autres. Un don serait utilisé pour adapter virtuellement le programme Stigma Free Schools et le rendre accessible gratuitement à l'échelle nationale, laissant une empreinte durable sur le bien-être des étudiants à travers le pays.



PLEA Community Services Society of British Columbia (PLEA), Vancouver , Colombie-Britannique



Le programme Our Children of the Street de l'organisme PLEA vise à éduquer les jeunes pour qu'ils apprennent à se protéger, ainsi que leurs pairs, contre toutes les formes d'exploitation sexuelle, tout en soutenant les enfants et les familles déjà touchés par ce crime. Un don appuierait la mise en place d'ateliers éducatifs gratuits visant à prévenir l'exploitation sexuelle auprès de plus de 30 000 jeunes et adultes chaque année, dont certains sont à haut risque.



United for Literacy, Saskatoon, Saskatchewan



United for Literacy est un organisme national qui défend le droit à l'alphabétisation. En collaboration avec des bénévoles et des partenaires communautaires, l'organisme offre un soutien scolaire gratuit aux apprenants de tous âges, dans la ville de Saskatoon . Un don de 100 000 $ maintiendrait les programmes d'alphabétisation qui fournissent des outils essentiels pour développer les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques, offrant ainsi des chances équitables à tous d'améliorer leur littératie et de libérer leur plein potentiel.



I Challenge Diabetes, North York, Ontario



I Challenge Diabetes a été fondée par Chris Jarvis , un rameur olympique canadien atteint de diabète de type 1 afin de soutenir les personnes atteintes de diabète et de leur offrir les ressources nécessaires pour mener une vie saine et inspirante. Le don serait destiné au projet Diabuddies School Tour, une campagne ayant pour objectif de sensibiliser au diabète près de 3 000 étudiants dans les écoles à travers le Canada . À terme, la tournée permettra une meilleure compréhension de la maladie, l'adoption d'un mode de vie sain, la promotion de communautés scolaires inclusives et accueillantes, ainsi qu'une augmentation de l'estime de soi des étudiants atteints de diabète.



Junior Achievement of Central Ontario (JA Central Ontario), Toronto, Canada



La mission de JA Central Ontario est d'inspirer et de préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale afin que tous les jeunes soient économiquement autonomes en développant leurs compétences, leur confiance et leurs réseaux d'entraide. Un don soutiendrait la mise en œuvre de quatre programmes de littératie financière de JA auprès de 2 000 jeunes du centre de l' Ontario , dans des classes de la 3e à la 12e année. Ainsi, les élèves apprendraient à faire un budget, à gérer leur argent, leurs dépenses, leur épargne et leur utilisation du crédit, réduisant ainsi leur risque de comportement financier irresponsable.



Trails Youth Initiatives, Stouffville, Ontario



Trails Youth Initiatives a été créé pour venir en aide aux jeunes, en particulier ceux confrontés à des obstacles liés à leurs origines, au revenu, à l'éducation ou au quartier où ils grandissent. Grâce à des activités en plein air, on leur permet de développer des compétences sociales et émotionnelles pour rehausser leur bien-être physique et mental et favoriser leur réussite. Un don soutiendrait le programme éducatif en plein air 4 Seasons-4 Years-4 Life pour les jeunes vulnérables des communautés à risque de Toronto . Ce programme met l'accent sur la communication non violente, la résolution des conflits, le leadership, la pensée critique, la gestion du stress et la réflexion.



Hope for Dementia, Saint-Laurent , Québec



Hope for Dementia est un organisme de bienfaisance dont la mission est de soutenir la prévention, le diagnostic précoce et le traitement de la démence et d'autres troubles cognitifs. Un don contribuerait au Programme Hope for Dementia's Intergenerational Learning dont l'objectif vise à réduire les risques de démence chez les personnes âgées, tout en sensibilisant les jeunes à leur réalité. Les jeunes bénévoles enseigneraient aux personnes âgées l'utilisation de certaines applications sur tablettes et iPad afin de stimuler leurs capacités cognitives, dans le but de réduire les risques de démence.



Je Passe Partout : Services de soutien scolaire et intervention familiale, Montréal, Québec



La mission de Je Passe Partout (JPP) est de favoriser la réussite et de prévenir le décrochage scolaire des jeunes en difficulté, et ce, dans un contexte de partenariat avec les parents, l'école, les services sociaux et le milieu scolaire. Un don permettrait de soutenir plus d'une centaine de jeunes et leurs parents nouvellement arrivés au Québec dans leur intégration au système scolaire québécois, ainsi que dans l'apprentissage de la langue française, en plus de les outiller à utiliser les ressources disponibles dans leur communauté.



Organisme Le Centre pour l'intelligence en ligne (Le C.I.E.L.), Québec, Québec



Le C.I.E.L. a pour mission d'ouvrir une conversation sur les enjeux du numérique liés à notre bien-être, tout particulièrement par un programme de prévention aux enjeux liés aux écrans pour les jeunes du primaire au secondaire. Un don soutiendrait le développement d'un programme de prévention des méfaits des écrans, de l'enfance à l'adolescence, partout au Québec. Celui-ci serait fondé sur une approche scientifique et rigoureuse visant à stimuler l'esprit critique des jeunes, tout en les incitant à adopter une utilisation consciente des médias sociaux et des jeux vidéo.



Every Student, Every Day (ESED), Whitehorse, Yukon



ESED est un programme de financement visant à soutenir l'assiduité scolaire dans tout le Yukon . Chaque année, il accorde des fonds aux écoles du Yukon , aux gouvernements/organisations des Premières Nations, ainsi qu'aux organisations communautaires qui mettent de l'avant des projets locaux innovants favorisant la réussite scolaire. Avec ce don, ESED appuierait le financement du programme Science, Technology, Trades, Engineering, Arts and Music, tout en soutenant des écoles de Whitehorse , des programmes de santé mentale et des initiatives pour les filles.



Camp Canak, Kedgwick , Nouveau-Brunswick



La mission première du Camp Canak est de faire vivre un séjour inoubliable aux enfants, aux adolescents et aux adultes ayant une déficience physique ou intellectuelle. Le séjour inclurait des activités diversifiées, enrichissantes, sécuritaires et adaptées, tout en offrant aux familles de ces personnes un moment de répit en toute tranquillité d'esprit. Un don pour le projet Répits pour TSA permettrait la mise en place d'un programme axé sur l'apprentissage et le développement de nouvelles habiletés et activités par une approche plus personnalisée et spécialisée pour les personnes de 16 à 45 ans vivant avec le spectre de l'autisme.



Parker Street mission, Halifax, Nouvelle-Écosse



Parker Street Mission est une organisation communautaire dont la mission est de soutenir les personnes dans le besoin par des dons alimentaires, des meubles et une assistance d'urgence pour favoriser l'autonomie. Un don serait alloué au Programme Parker Street Food, qui a pour objectif de réduire l'insécurité alimentaire au sein de sa communauté en offrant des repas, ainsi que des informations sur la nutrition adéquate, les techniques de cuisine et les pratiques alimentaires durables. La population concernée compte plus de 11 000 personnes provenant de milieux sociaux et économiques variés.

NOTRE AMBITION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre ambition en développement durable est d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés.

Le développement durable est une priorité qui guide nos réalisations au quotidien en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme iA Durable.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: SOURCE : Pierre Picard, responsable des relations publiques, iA Groupe financier | ia.ca ; CONTACT MÉDIA : Laurie Gagné-Sansfacon | [email protected], C. 418 933-7143