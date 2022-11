Concours philanthropique 2022 - DOUZE ORGANISMES DE CHARITÉ SE PARTAGERONT UN DEMI-MILLION DE DOLLARS EN DONS

QUÉBEC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une participation record pour la 6e édition de son grand concours philanthropique pancanadien, iA Groupe financier a le bonheur de dévoiler aujourd'hui les douze (12) organismes finalistes. Les récipiendaires se partageront la somme considérable de 500 000 $ pour développer leur projet ou pour poursuivre leur mission visant à soutenir les personnes en situation de handicap* et leur communauté. Le public a jusqu'au 24 novembre pour se rendre à l'adresse concours-dons.ia.ca et voter pour les projets qu'il juge les plus inspirants, et ce, dans quatre zones géographiques (Québec, Ontario, l'Ouest canadien, le Nord canadien et/ou l'Atlantique).

La philanthropie est une valeur fondamentale pour iA Groupe financier, dans une perspective de développement durable et de soutien tangible aux collectivités. L'année dernière, le Groupe a versé plus de 7,5 millions de dollars en dons à différents organismes sociaux et communautaires ou œuvrant dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Ce grand concours philanthropique fait partie des efforts pour faire grandir les communautés où iA Groupe financier est présent.

Cette année, iA Groupe financier s'engage à verser un demi-million de dollars en dons qui seront partagés parmi les douze organismes finalistes. Quatre dons de 100 000 $ seront remis aux organismes ayant reçu le plus d'appuis dans chacune des grandes zones géographiques du concours et huit dons de 10 000 $ seront offerts aux autres finalistes.

« Au nom de iA Groupe financier, je remercie sincèrement tous les organismes qui ont soumis leur candidature à notre grand concours philanthropique. La lecture de ces candidatures nous fait voir la différence profonde qu'ils font chaque jour dans la vie des personnes en situation de handicap. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les finalistes », mentionne M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

De plus, les quelque 8 500 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leurs organismes « coup de cœur » qui, eux, se partageront des dons additionnels de 20 000 $. Les gagnants seront dévoilés dans la semaine du 5 décembre.

LES 12 ORGANISMES FINALISTES ET LEURS PROJETS (D'OUEST EN EST)

Fondation Food Stash, Vancouver , Colombie-Britannique

Food Stash réduit le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire. L'organisme récupère plus de 80 000 livres de nourriture par mois (par exemple, des produits non-écoulés, des surplus de produits laitiers, etc.) auprès des détaillants, des grossistes et des fermes. La fondation livre chaque semaine des boîtes personnalisées d'aliments sains à 110 ménages en situation d'insécurité alimentaire et souffrant de maladies chroniques ou de handicaps. Elle gère un marché ouvert à tous de denrées alimentaires récupérées, qui sert plus d'une centaine de personnes par semaine et livre de la nourriture à 35 partenaires caritatifs qui servent collectivement plus de 14 000 personnes par semaine. Un don servirait à financer les livraisons de boîtes d'aliments récupérés destinés aux Vancouvérois souffrant d'insécurité alimentaire et souffrant de handicaps ou de maladies chroniques qui les empêchent de quitter leur domicile.



Fondation INCA, Edmonton , Alberta

La Fondation INCA (CNIB) vise à changer la perception d'être aveugle grâce à des programmes novateurs et à un puissant plaidoyer permettant aux Canadiens touchés par la cécité de vivre la vie qu'ils ont choisie. Un don permettrait de fournir aux étudiants atteints de cécité le soutien dont ils ont besoin pour suivre leurs camarades de classe, réussir à l'école et ainsi développer leur indépendance, leurs compétences professionnelles futures et avoir accès à une meilleure qualité de vie.



Fondation Children's Rehabilitation (CRF), Winnipeg , Manitoba

La Children's Rehabilitation Foundation (CRF) recueille des fonds pour améliorer la vie des enfants et des jeunes vivant avec des déficiences physiques et développementales domiciliés au Manitoba et au Nunavut . La CRF finance des programmes, offre des services et des équipements spécialisés pour aider les enfants à atteindre l'indépendance, apprendre, jouer et grandir. Un don servirait à couvrir le coût d'un large éventail de programmes thérapeutiques et récréatifs offerts nulle part ailleurs, notamment des camps, de la musicothérapie et un centre de vie active et ainsi développer des aptitudes à la vie quotidienne, favoriser leurs interactions sociales et améliorer leur santé mentale et physique.



Fondation Table Soup Kitchen, Huntsville, Ontario

Table Soup Kitchen Foundation a pour mission de servir les personnes souffrantes, vulnérables et sans-abri de sa communauté qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire, à la maladie, aux handicaps, aux dépendances et au chômage chronique. Elle offre une banque alimentaire hebdomadaire, une soupe populaire, un magasin d'échange de vêtements et d'articles ménagers et un refuge pour hommes. Un don permettrait à l'organisme d'effectuer des travaux qui rendraient l'établissement plus accessible aux personnes à mobilité réduite.



Hydrocéphalie Canada (HC), Etobicoke , Ontario

Hydrocéphalie Canada (Hydrocephalus Canada) a pour mission de donner aux personnes touchées par des maladies neurologiques complexes, l'hydrocéphalie et le spina-bifida, les moyens de vivre la meilleure vie possible. Un don soutiendrait un programme à plusieurs niveaux qui fournit un soutien direct et des ressources aux personnes et aux familles touchées par l'hydrocéphalie et le spina-bifida : ligne d'assistance téléphonique, des services de réseautage entre pairs, un programme de bourses d'études, une sensibilisation communautaire, un centre de ressources en ligne et plus encore.



La Marche des dix sous Canada (MODC), Toronto , Canada

La Marche des dix sous Canada (March of Dimes Canada) est un organisme national engagé au soutien de l'équité, du développement de l'autonomie, et dont le but est de créer un véritable changement pour venir en aide à plus de six millions de personnes qui ont un handicap à l'échelle du Canada . Un don servirait à l'achat d'outils d'accessibilité et à offrir la formation adéquate aux personnes handicapées qui ont des difficultés financières. Grâce au fonds Tech for Impact, MODC prend en charge les coûts des applications d'accessibilité, des tablettes, des supports de l'intelligence artificielle (IA), des ordinateurs portables, des téléphones intelligents, des interrupteurs, des appareils domestiques intelligents, des lecteurs de texte, etc. Les spécialistes formés en technologie d'assistance offriront une formation individuelle aux participants sur la façon dont ils peuvent utiliser leur technologie pour répondre à leurs besoins particuliers.



Maison Lémerveil Suzanne Vachon , Québec, Québec

Maison Lémerveil Suzanne Vachon offre aux jeunes vivant en situation de handicaps multiples et aux enfants gravement malades des séjours de répit et de soins palliatifs pédiatriques tout au long de leur parcours de vie. Un don contribuerait à offrir davantage de répit de jour spécialisé et d'activités adaptées pour les enfants gravement malades et les jeunes en situation de handicaps multiples et sévères. Les dons en argent serviraient également à appuyer les familles afin que les membres puissent poursuivre leur vie professionnelle et prendre un repos bien mérité.



Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA), Montréal, Québec

L'AQPA est une organisation qui soutient les personnes aphasiques et leurs proches en répondant à leurs besoins. Elle a comme mission de créer une communauté d'appartenance où les personnes aphasiques reçoivent des services qui favorisent leur intégration dans la société et où leurs proches sont épaulés dans leur rôle de soutien. Un don contribuerait à permettre à des personnes vivant avec l'aphasie de sortir de l'isolement auquel elles sont trop souvent confrontées en vertu de leur handicap et de se réinsérer dans la vie de leur communauté.



L'Arche Lanaudière, Joliette , Québec

L'Arche Lanaudière offre des programmes permettant aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle de s'impliquer dans leur communauté. Un don contribuerait à briser l'isolement des personnes vivant avec une déficience intellectuelle en leur permettant de contribuer elles-mêmes au mieux-être de leur communauté. Intégrées dans une escouade mixte de travailleurs, de bénévoles, et d'intervenants, les personnes handicapées effectuent une vraie tâche utile et valorisante qui met l'accent sur leurs forces et non sur leurs limites.



Upper Valley Autism Resource Centre Inc., Perth-Andover , Nouveau-Brunswick

Upper Valley Autism Ressource Centre Inc. a pour mission de soutenir les personnes, les familles, les soignants et les professionnels atteints d'autisme dans cette région rurale du Nouveau-Brunswick. L'organisme propose des activités, des programmes et des événements pour les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes autistes et les petits groupes inclusifs d'intérêt commun après l'école. Un don servirait à l'achat d'un véhicule équipé de dispositifs sensoriels afin de s'assurer que les enfants/jeunes, les adolescents et les adultes autistes reçoivent les ressources dont ils ont besoin, notamment les familles qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à eux.



Société Alzheimer, Fredericton , Nouveau-Brunswick

La Société Alzheimer a pour mission d'atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes en offrant du soutien, de l'éducation et de la défense des droits, et de promouvoir la recherche d'une origine et d'un traitement curatif. Un don servirait à créer des collectivités conviviales pour les personnes atteintes de démence au Nouveau-Brunswick. Un endroit accueillant où les personnes atteintes de démence, leurs familles et leurs soignants se sentiraient inclus et soutenus.



LakeCity Works, Darmouth, Nouvelle-Écosse

LakeCity Works aide les personnes atteintes de problèmes de santé mentale à tirer le meilleur de leurs forces, à assumer des responsabilités et à accéder à une expérience professionnelle, à l'éducation et à l'emploi. L'organisme offre des programmes et des services de soutien conçus pour aider les personnes atteintes de tels troubles, en se fondant sur la conviction que l'emploi représente une étape cruciale du rétablissement. Un don servirait au développement de l'aide à domicile de LakeCity, une entreprise sociale inclusive et multiservice dont le personnel est composé de personnes souffrant de problèmes de santé mentale et qui offre des services d'entretien de pelouses et de soutien à domicile, à un tarif dégressif pour les personnes à faible revenu.

* Handicap moteur, psychique, sensoriel, mental ou déficience intellectuelle, maladie invalidante, trouble développemental.

