QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les douze organismes finalistes à la cinquième édition du grand concours philanthropique de iA Groupe financier sont enfin connus! Chacun d'entre eux court cette année la chance de remporter un grand don de 100 000 $ pour soutenir un projet en lien avec le bien-être et la santé des enfants de 0 à 18 ans. Le public a jusqu'au 30 novembre pour se rendre à l'adresse concours-dons.ia.ca et voter pour les projets qu'il juge les plus inspirants.

« Merci aux centaines d'organismes de partout au Canada qui ont pris le temps de présenter leurs projets et aspirations. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des gens nombreux et dévoués pour faire une réelle différence dans la vie des jeunes. J'invite maintenant le grand public à se laisser inspirer par les projets finalistes et à aller voter », affirme M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Au terme du vote, 500 000 $ en dons seront partagés parmi les douze organismes finalistes. Quatre dons de 100 000 $ seront remis aux organismes ayant reçu le plus d'appuis dans chacune des grandes zones géographiques du concours*, et huit dons de 10 000 $ aux autres finalistes. Les quelque 8 000 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leurs quatre coups de cœur, lesquels recevront un don additionnel de 5 000 $ chacun. Les gagnants seront dévoilés au cours de la semaine du 6 décembre.

LES 12 ORGANISMES FINALISTES ET LEURS PROJETS (D'OUEST EN EST)

Environmental Youth Alliance (EYA), Vancouver , Colombie-Britannique

À travers son programme d'éducation gratuit Nature Stewards, EYA aide les jeunes issus des communautés à faible revenu du secteur Est de Vancouver à développer leur savoir-faire et leur savoir-être en connectant avec la nature. Le don permettra l'embauche de deux autres éducateurs pour mieux répondre aux besoins des jeunes.

Fondation Mealshare Aid, Sherwood Park, Alberta

Dans un restaurant, lorsqu'un client commande sur le menu un plat à côté duquel est apposé le logo Mealshare, il donne du même coup un repas santé et nutritif à un enfant dans le besoin. Les 100 000 $ permettront d'étendre ce programme au niveau national et d'offrir 1,8 million de repas supplémentaires en 2022.

Fondation CancerCare Manitoba, Winnipeg, Manitoba

Le département d'oncologie pédiatrique soutenu par CancerCare Manitoba travaille à réduire l'incidence du cancer et des troubles sanguins chez les enfants. Le don permettra la participation à une étude clinique en lien avec un traitement prometteur contre la drépanocytose, une maladie du sang qui touche de nombreux enfants.

Teach For Canada , Toronto, Ontario

Teach For Canada lutte contre le manque de professeurs et de professeures qualifiés dans 25 Premières Nations situées en régions éloignées. L'organisme souhaite ainsi offrir à tous les enfants l'accès à une éducation de qualité. Le grand don de 100 000 $ aura un impact positif sur plus de 3 000 élèves dans ces communautés.

Fondation Lung Health, Toronto, Ontario

Avec son programme Quash, la Fondation Lung Health soutient et éduque les jeunes de 14 à 18 ans pour qu'ils évitent les conséquences néfastes des maladies du poumon causées par le tabac, le cannabis ou le vapotage. Le don permettra d'étendre les activités du programme pour limiter les effets à long terme de ces pratiques sur la santé des jeunes.

Autism in Mind Children's Charity, Markham, Ontario

Autism in Mind souhaite aider les enfants de 3 à 6 ans souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme en vue de leurs premiers pas dans le système scolaire, un moment anxiogène pour plusieurs. Les futurs élèves y développeront des habiletés de base pour évoluer dans un environnement d'apprentissage en groupe.

Maison Le Prélude, Laval , Québec

Les enfants des mères victimes de violence en subissent eux aussi des conséquences négatives. Avec le don de 100 000 $, la Maison Le Prélude veut créer un premier guide d'accompagnement traduit dans plusieurs langues, dont l'objectif sera de favoriser la sécurité des enfants et de diminuer les impacts de la violence conjugale sur ceux-ci.

Passeport pour ma réussite, Verdun , Québec

Le programme Passeport favorise l'obtention du diplôme d'études secondaires et la réussite future des jeunes de niveau secondaire (13-17 ans) des communautés à faible revenu de partout au Canada . Le don de 100 000 $ contribuera à l'expansion de Passeport au Québec avec l'objectif d'atteindre 3 000 élèves inscrits d'ici fin 2022.

La Bouchée généreuse, Québec, Québec

La Bouchée généreuse permet à des enfants dans le besoin de se vêtir chaudement pour l'hiver et de se nourrir sainement par la distribution de vêtements neufs et de paniers alimentaires. Avec le grand don, l'organisme pourra bonifier son offre pour répondre à la demande toujours croissante dans la région de Québec.

Collège Frontière, Fredericton , Nouveau-Brunswick

Le Collège Frontière offre du soutien, des ressources et du mentorat aux enfants de la région de Fredericton ayant un faible niveau d'alphabétisation. L'organisme souhaite utiliser le don de 100 000 $ pour aider les enfants de la 2e à la 5e année qui vivent des difficultés d'apprentissage avec un soutien parascolaire sur mesure gratuit.

No Time for That, Halifax , Nouvelle-Écosse

À travers des conférences marquantes, No Time for That (NTFT) s'attaque à l'intimidation chez les jeunes tout en favorisant leur émancipation et en les sensibilisant à l'importance de la santé mentale. L'organisme souhaite utiliser le don pour multiplier les visites en écoles et partager son message via TikTok et d'autres plateformes.

Fondation Kids Eat Foundation Newfoundland and Labrador , Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador

Kids Eat Smart NL sert chaque année 5,3 millions de repas aux élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année qui arrivent à l'école le ventre vide. L'organisme transformera les 100 000 $ du grand don en presque autant de déjeuners pour que les enfants de la province aient tous accès à une alimentation saine.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

* Les quatre grandes zones géographiques sont l'Ouest, l'Ontario, le Québec, le Canada atlantique et Nord du Canada.

