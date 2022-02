Nous encourageons les jeunes à faire preuve d'originalité et d'imagination afin de trouver des noms qui conviendront à ces chiots tout au long de leur carrière au sein du service de police national du Canada.

Le choix d'un nom devrait tenir compte du fait que ces chiots deviendront des chiens policiers, et non des animaux de compagnie.

Des membres du CDCP choisiront les noms parmi les suggestions reçues. Dans le cas d'un nom proposé par plusieurs participants, un tirage déterminera le gagnant ou la gagnante.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui ne seront pas sélectionnés dans le cadre du concours seront retenus pour d'autres chiots nés pendant l'année.

Prix

Les 13 enfants dont les noms ont été sélectionnés recevront chacun une photographie laminée de 20 cm sur 27 cm (8 po sur 10 po) du chiot qu'ils ont officiellement nommé, un chiot en peluche du nom de Justice et une bouteille à eau de la GRC.

Les règles du concours sont simples :

Les participants ne doivent proposer qu'un seul nom (masculin ou féminin);

Le nom doit commencer par la lettre « R »;

Le nom ne peut pas compter plus de neuf (9) lettres;

Le nom ne doit comprendre qu'une (1) ou deux (2) syllabes;

Seuls les jeunes âgés de 4 à 14 ans peuvent participer au concours;

Seuls les résidents canadiens peuvent participer au concours;

Date limite de participation : 17 mars 2022.

Participe en ligne

Participe en ligne à l'adresse suivante :

Concours « Nomme le chiot »

Dates importantes

La date limite de participation au concours est le 17 mars 2022. Les gagnants et les prix seront annoncés le 13 avril 2022.

Dessins et peintures

Même si la participation est uniquement en ligne, nous souhaitons quand même recevoir des dessins et des peintures! Après avoir participé en ligne, les jeunes peuvent envoyer leurs dessins et peintures au Centre de dressage des chiens de police par courriel à l'adresse [email protected].

La participation se déroule uniquement en ligne; les dessins et peintures seront acceptés par courriel seulement.

À propos du Centre de dressage des chiens de police

Le CDCP est responsable du programme national d'élevage des chiens policiers de la GRC et relève de la Division Dépôt. Le Centre s'est taillé une réputation envieuse en élevage d'excellents bergers allemands et de dressage de chiens qui présentent des aptitudes remarquables de recherche et de pistage.

Renseignements: Contactez-nous : Inspectrice Alana McLeod ou sergent Claudio Maurizio, Centre de dressage des chiens de police de la GRC, Téléphone : 403-227-3346