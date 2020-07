Concours Chapeau, les filles ! - La FTQ félicite les gagnantes

MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est fière de saluer les gagnantes des prix Équité du concours Chapeau, les filles ! décernés par la FTQ et de son volet Excelle Science. Chapeau, les filles ! est un concours qui veut souligner la motivation et la détermination des femmes qui sont inscrites à des programmes d'étude de métiers traditionnellement masculins. Ce concours a pour objectif de notamment valoriser les femmes qui choisissent un métier majoritairement pratiqué par des hommes, récompenser leurs efforts, favoriser la réussite étudiante et proposer des modèles féminins.

« La FTQ est très fière d'être un partenaire du concours Chapeau, les filles! En cette année hors de l'ordinaire, la pandémie a mis en lumière une réalité déjà bien connue. Plus de 80 % des femmes travaillent dans des emplois traditionnellement féminins comme la santé, l'enseignement et les services. Cette réalité ne devrait plus avoir lieu d'être et nous devrions retrouver des femmes dans un éventail beaucoup plus large d'emplois », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Il est important pour la FTQ de soutenir les étudiantes qui choisissent des carrières dans des professions majoritairement masculines. Durant trop longtemps, les femmes ont été confinées dans des emplois difficiles, marqués par la précarité et les bas salaires. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que cela cesse », ajoute la vice-présidente représentant les femmes à la FTQ, Louise Michaud.

Voir la liste des gagnantes 2020 : https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/education/concours-chapeau-les-filles-et-son-volet-excelle-science/laureates-2019-2020/

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

