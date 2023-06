Concours Chapeau, les filles ! - La FTQ félicite les gagnantes

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est fière de saluer les gagnantes des prix Équité du concours Chapeau, les filles ! décernés par la FTQ et de son volet Excelle Science. Chapeau, les filles ! est un concours qui veut souligner la motivation et la détermination des femmes qui sont inscrites à des programmes d'étude de métiers traditionnellement masculins. Ce concours a pour objectif de notamment valoriser les femmes qui choisissent un métier majoritairement pratiqué par des hommes, de récompenser leurs efforts, de favoriser la réussite étudiante et de proposer des modèles féminins.

Les lauréates de cette année des prix Équité de la FTQ en formation professionnelle et en formation technique sont respectivement : Michelle Paquette de Montréal en peinture en bâtiment et Bastienne Duncan Chatelain de Victoriaville en technologies d'entreprise agricole. Quant au prix du volet Excelle Science, il est décerné à Marilou Tremblay de Saint-Cyprien en génie mécanique.

« Ce n'est un secret pour personne, malgré une évolution croissante de la présence des femmes dans les métiers majoritairement masculins, il reste encore du chemin à faire. La passion pour un métier devrait être encouragée, peu importe qu'il s'agisse d'un travailleur ou d'une travailleuse. Afin de lier la parole aux actes, la FTQ choisit de promouvoir fièrement ce concours chaque année, depuis plusieurs décennies. Ce concours vise entre autres à multiplier pour les femmes les choix possibles dans les métiers et les professions et à faire un pas dans la bonne direction pour l'égalité en emploi » , déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« À toutes celles qui osent, celles qui ont un parcours inspirant, celles qui sans nul doute ont dû traverser quelques embuches, mais qui ont foncé malgré tout, je lève mon chapeau! En vous présentant au travail tous les jours, vous faites évoluer les mentalités. Merci et bravo à vous toutes! », ajoute la vice-présidente représentant les femmes à la FTQ, Nadia Aristyl.

Voir la liste des gagnantes 2023 : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/laureates-2022-2023

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

