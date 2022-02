Conclusion de l'enquête MÂCHURER - LA PARTIE DE PÊCHE EST TERMINÉE

MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Les conclusions de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) concernant l'enquête MÂCHURER qui visait le Parti libéral du Québec (PLQ) sont sans équivoque :

« Considérant l'avis juridique obtenu ainsi que toute la rigueur et les ressources déjà investies dans cette enquête, le commissaire estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre cette dernière et y met donc fin ».

Le Parti libéral du Québec a toujours respecté la loi et, rappelons-le, a toujours offert sa pleine et entière collaboration à l'enquête.

Pendant plus de dix ans, les bénévoles, les membres, les employés et les élus du Parti libéral du Québec ont fait les frais d'attaques injustifiées de façon répétée. Après toutes ces années, il était plus que temps que l'UPAC mette fin à cette enquête. Elle doit maintenant s'excuser d'avoir mené une partie de pêche publiquement.

Le Parti libéral du Québec est un grand parti ayant près de 155 ans d'histoire. C'est un parti qui a toujours eu le développement du Québec à cœur et qui continuera d'oser l'avenir pour tous les Québécois et toutes les Québécoises.

