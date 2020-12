« Je suis quelqu'un de simple, mais mon traîneau n'était plus aussi performant qu'à ses heures de gloire », a témoigné le père Noël. « Il était temps que j'améliore mon équipage pour livrer plus efficacement les jouets à tous les enfants. Et nom d'un renne, le concept de traîneau Lexus HX est vraiment arrivé à point nommé! Madame Noël a hâte de le conduire, elle aussi! »

Imaginé et réalisé grâce au savoir-faire des takumi, les lutins d'élite du père Noël, le concept de traîneau Lexus HX est équipé de tout ce dont le père Noël a besoin et plus encore.

Son volume de chargement illimité permet de livrer des milliards de jouets avec facilité, tandis que son coffre automatique avec capteur activé par le pied simplifie au maximum le chargement et le déchargement. Le système Climate Concierge avec chauffe-nuque permet au père Noël de rester bien au chaud même à 20 000 mètres d'altitude. Un écran tactile avec contrôle du trafic aérien intégré aide le père Noël à trouver son chemin dans les coins les plus reculés. Et un système audio ambiophonique Mark Levinson personnalisé au son cristallin tient le père Noël en éveil en diffusant ses chansons de Noël préférées.

Mais le Lexus HX n'est pas seulement pratique. Sa peinture Infrarouge brillante à quatre couches et son design aérodynamique font de ce traîneau l'envie de tous les habitants du pôle Nord.

Après avoir travaillé sans interruption à toutes les périodes des Fêtes durant plusieurs millénaires, les rennes du père Noël sont aussi ravis d'accueillir un nouveau membre.

« Un p'tit coup de sabot pendant le temps des Fêtes est très apprécié », se félicite Rudolphe, directeur des ressources en rennes. « Je commande un équipage réduit, et la combinaison de la fameuse technologie hybride électrique de Lexus et de la traction renne-intégrale bien rodée nous permettra vraiment de passer à la vitesse supérieure. De plus, comme le traîneau est alimenté à l'esprit des Fêtes 100 % renouvelable, même la planète recevra elle aussi un cadeau cette année! Grâce au gain d'efficacité permis par ce concept de traîneau Lexus HX, je suis certain que nous trouverons même le temps de livrer quelques cadeaux aux adultes aussi! »

Le concept de traîneau Lexus HX partira en tournée aux quatre coins du monde plus tard cette semaine.

