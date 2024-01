MARLBOROUGH, Massachusetts, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (désignés ensemble sous le nom de « Concentric »), chefs de file reconnus dans les services de consultation en gestion pour l'industrie énergétique nord-américaine, félicitent les membres de leur équipe récemment promus.

Melissa Bartos a été promue au poste de vice-présidente principale et a rejoint le conseil d'administration de Concentric. Melissa dirige les pratiques de planification du gaz naturel de Concentric et applique ses compétences quantitatives, de mobilisation des parties prenantes et d'analyse pour élaborer des plans gaziers à long terme. Elle est très respectée dans le secteur de l'énergie pour son leadership et ses compétences en communication.

Peter Blazunas a été promu au poste de vice-président adjoint. Peter est un témoin expert qui fournit une expertise en matière de stratégie de réglementation et de tarification, y compris des plans pluriannuels de tarification et des initiatives futures dans le domaine de l'énergie.

Briana Adams et Colin Burns ont été promus comme gestionnaires de projet principaux. Briana possède plus d'une décennie d'expérience dans le secteur de l'énergie, notamment dans les domaines du coût du capital, de l'évaluation des actifs et de la modernisation du réseau. Colin compte plus de 20 ans d'expérience en tant qu'expert en amortissement menant des études pour des clients aux États-Unis et au Canada.

Kelly Porter a été promue au poste de gestionnaire de projet. Kelly possède une vaste expérience dans le domaine des tarifs et des tarifs réglementés des services publics, se spécialisant dans les études de coût des services, la tarification des services publics et la stratégie réglementaire.

Bryan Hu et Tara Mou ont été promus au poste de conseillers principaux. Bryan excelle dans l'élaboration de modèles de prévision concernant le rendement des capitaux propres, les exigences en matière de revenus et la quantification des répercussions associées à diverses initiatives réglementaires. L'expérience de Tara comprend des missions de réglementation axées sur l'efficacité énergétique, la planification stratégique et le soutien aux dossiers tarifaires des services publics.

Jack Gross , Ryan Kennedy et Nolan Souza ont été promus au poste de conseillers. Jack possède de l'expérience dans la planification stratégique réglementaire, la préparation de dossiers tarifaires, les initiatives de modernisation du réseau et l'élaboration de modèles de prévision liés à l'électrification et à la tarification des services par défaut. Ryan participe à la préparation d'études sur l'amortissement et de modèles statistiques pour des clients aux États-Unis et au Canada. Nolan a contribué à l'élaboration des exigences en matière de revenus et des études sur les opérations de termaillage pour les plans de tarifs pluriannuels des services publics appartenant à des investisseurs.

Riley Burns, Declan McCarthy, Sarah Quinn et Somann Rauf ont été promus au poste d'analystes principaux. Riley a mis à profit ses compétences en analyse et sa formation en mathématiques dans le cadre de missions liées à la planification des ressources et aux procédures de tarification. Declan a participé à des missions liées à la stratégie de tarification des services publics, à l'avenir des initiatives énergétiques et à la diligence raisonnable financière. Sarah a travaillé en étroite collaboration sur des missions de réglementation couvrant la planification stratégique de la décarbonisation et les procédures concernant l'avenir de l'énergie. Somann est membre de la pratique de l'amortissement et se spécialise dans la recherche et l'analyse de données en vue de soutenir des études sur l'amortissement des services publics.

Tess Arsenault et Jillian Barrile ont été promues au poste d'assistantes de projet principales. Tess fait partie de la pratique d'amortissement de Concentric et aide à rédiger les rapports d'amortissement. Jillian est respectée pour son produit de travail détaillé, ses compétences organisationnelles et ses flux de travail simplifiés.

Nick Duquette, Anna Martinez et Kelly Moore ont été promus à différents postes de direction. Nick est maintenant technicien principal de soutien aux TI responsable de l'acquisition, de l'entretien et du dépannage des systèmes, des applications et du matériel de TI. Anna a été promue au poste de comptable principale II et gère bon nombre des processus de facturation de Concentric. Elle aide aussi à répondre à diverses exigences en matière de fiscalité et de conformité. Kelly a été promue au poste de comptable principale et gère les processus de paie de Concentric ainsi que les approbations des dépenses des employés.

« Nous sommes fiers de reconnaître l'engagement de nos collègues envers les principes et les clients de Concentric alors que nous continuons à fournir des solutions novatrices qui alimentent une industrie en évolution », ont déclaré Danielle Powers , cheffe de la direction, et Daniel Dane , président et vice-président, dans une déclaration commune.

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (désignés ensemble sous le nom de « Concentric ») se spécialisent dans les services de consultation en gestion, de conseils financiers, d'amortissement et d'évaluation axés sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau.

