Jennifer Nelson se joint à Concentric à titre de vice-présidente adjointe

MARLBOROUGH (Massachusetts), 26 février 2021 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (Concentric) est fière d'annoncer la nomination de Jennifer Nelson au poste de vice-présidente adjointe. Mme Nelson est une conseillère en réglementation talentueuse qui compte près de 13 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, notamment dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité et des énergies renouvelables.

Dans le cadre de son expérience en tant que témoin expert, elle a livré des témoignages sur le coût du capital et les propositions de rechange concernant la tarification. De plus, elle a effectué des recherches et des analyses sur diverses questions de réglementation des services publics, y compris les politiques sur la tarification et la réglementation, la planification intégrée des ressources, la modernisation du réseau électrique, l'efficacité énergétique et les marchés de gros de l'énergie.

« Je suis heureux d'accueillir Jennifer au sein de la famille Concentric, a déclaré John J. Reed, président et chef de la direction de Concentric. Elle possède une expérience diversifiée dans le secteur de l'énergie qui profitera aux clients dans le cadre des activités de Concentric en matière de réglementation, d'avenir de l'énergie et de marchés de gros. Nous sommes ravis d'intégrer sa vaste expérience à celle de notre équipe. »

Avant de se joindre à Concentric, Mme Nelson a été directrice chez ScottMadden, Inc. Auparavant, elle travaillait en tant qu'économiste au sein du ministère des Services publics du Massachusetts et en tant qu'économiste dans le domaine pétrolier pour l'Alaska, où elle dirigeait les prévisions semestrielles des revenus pétroliers et gaziers de l'État, et était responsable des prévisions de production.

Mme Nelson a obtenu avec grande distinction un baccalauréat ès sciences en économie d'entreprise de l'Université Bentley et une maîtrise ès sciences en économie des ressources et en économie appliquée de l'Université de l'Alaska.

À propos de Concentric Energy Advisors :

Concentric Energy Advisors se spécialise dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers, en se concentrant sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Par l'intermédiaire de ses filiales, CE Capital Advisors, Concentric Advisors ULC et Concentric Energy Publications, Concentric fournit des conseils sur les marchés financiers ainsi que des services de consultation au Canada en plus de publier The Foster Report. Obtenez les nouvelles concernant Concentric en vous abonnant à la Concentric Connection.

