Concentrés de tantalite commercialisables produits avec succès au gîte CV5 à Shaakichiuwaanaan English
Nouvelles fournies parPMET Resources Inc.
24 sept, 2025, 20:05 ET
Les résultats des essais permettent d'envisager un futur sous-/co-produit de tantalite potentiel d'une valeur appréciable associé à la production de lithium
MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Sydney, Australie
Faits saillants
- Production, dans le cadre de tests à l'échelle du banc d'essai, de concentré de tantalite commercialisable à partir de certaines fractions des flux de rejets de la séparation en milieu dense (« SMD ») de la pegmatite CV5, montrant des teneurs favorables et de bons taux de récupération.
- 8,7 % Ta2O5 à 45 % de récupération globale (MC001).
- 6,6 % Ta2O5 à 49 % de récupération globale (MC002).
- Récupération comparable aux pairs dans l'industrie.
- Utilisation de méthodes de traitement minéralurgique conventionnelles et à faible coût qui, si elles sont intégrées au projet, permettront de récupérer le tantale à partir des flux de rejets de la SMD.
- La tantalite est commercialement récupérée en tant que sous-produit dans le cadre de multiples exploitations minières de pegmatite lithinifère dans le monde au moyen de méthodes simples, conventionnelles et bien comprises - notamment à Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco.
- La Société est d'avis que ce procédé sera applicable au projet Shaakichiuwaanaan et n'affectera pas la récupération globale de lithium à CV5.
- Shaakichiuwaanaan se classe parmi les plus grandes ressources minérales de pegmatite riche en tantale1 au monde en termes de teneur et de tonnage :
- Ressources indiquées : 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga.
- Ressources présumées : 33,4 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga.
- La Société évalue activement différentes options permettant de faire avancer et d'intégrer le tantale présent à Shaakichiuwaanaan en tant que futur flux de valeur potentiel sous forme de sous-produit :
- Un programme d'essai commencera sous peu afin de faire avancer la conception du circuit de récupération de tantalite en vue de son inclusion dans toute future étude économique.2
- L'étude de faisabilité (EF) axée sur le lithium à CV5 avance à bon train et la publication est ciblée dans environ 4 à 6 semaines.
|
___________________________________
|
1 La teneur de coupure varie en fonction de la méthode d'exploitation minière et de la pegmatite (0,40 % Li2O à ciel ouvert, 0,60 % Li2O sous terre à CV5 et 0,70 % Li2O sous terre à CV13). La date d'effet de l'ERM (annoncée le 20 juillet 2025) est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.
Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « Maintenant que ce premier programme de récupération de tantalite a été complété, la Société a confirmé qu'un concentré de tantalite commercialisable peut être produit à partir des flux de rejets de la SMD de la pegmatite CV5 à des teneurs favorables et de bons taux de récupération. Le tantale, qui est un métal critique et stratégique dans plusieurs juridictions dans le monde et à Shaakichiuwaanaan, offre une occasion d'avenir intéressante de tirer une plus-value d'une portion des rejets générés dans le cadre du projet. »
« Un programme d'essais de suivi devrait commencer sous peu et servira à recueillir suffisamment de données pour soutenir l'inclusion du tantale en tant de co-produit à Shaakichiuwaanaan, dans le but d'améliorer davantage le rendement économique et financier du projet », a ajouté M. Smith.
Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a réussi à produire un concentré de tantalite commercialisable dans le cadre des programmes d'évaluation à l'échelle du banc d'essai entrepris avec du matériel provenant de la pegmatite CV5. La pegmatite CV5 est la pierre angulaire du projet Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.
Les ressources minérales de Shaakichiuwaanaan3, composées des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») CV5 et CV13, se trouvent à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons.
|
___________________________________
|
2 Tout futur développement et inclusion d'un circuit de tantale au projet Shaakichiuwaanaan devra faire l'objet d'une évaluation de faisabilité distincte et définitive, d'approbations environnementales supplémentaires et d'une évaluation économique.
|
3 L'ERM consolidée pour Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert), 0,60 % Li2O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li2O (sous terre à CV13) à la date d'effet du 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.
Bien que la majorité des programmes d'essais de traitement minéralurgique de la Société jusqu'à présent aient porté sur la récupération du spodumène en appui à l'étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 à venir, il existe aussi une importante opportunité de récupérer du tantale en tant que produit secondaire. La nature de la tantalite (le principal minéral porteur de tantale sur le projet) fait en sorte qu'elle est typiquement concentrée dans certaines fractions des flux de rejets du circuit de séparation en milieu dense (« SMD ») servant à récupérer le spodumène de la pegmatite, comme celui proposé dans le cadre du développement de Shaakichiuwaanaan, ce qui offre une excellente occasion de récupérer le tantale à partir de ces flux de rejets, à l'aide de méthodes simples de séparation par gravité et potentiellement de flottation.
Dans le cadre de cette évaluation, deux (2) principaux composites de carottes de forage ont été générés pour CV5 - l'un représentatif des premières phases de la mine à ciel ouvert anticipée (MC001) et l'autre représentatif des premières phases de la mine souterraine anticipée (MC002). Lors des essais de SMD sur les principaux composites MC001 et MC002 de la pegmatite CV5, environ 75 % du budget total de tantale se retrouvait collectivement dans certaines fractions des flux de rejets - les rejets magnétiques de la SMD, les particules fines retirées du circuit de SMD, la surverse des flux intermédiaires (« middlings ») et les rejets de flottation.
En utilisant une série de méthodes de séparation par gravité (MC002) et de flottation (gravité et flottation sur l'échantillon MC001) à l'échelle du banc d'essai sur les rejets magnétiques, les particules fines retirées du circuit et les fractions intermédiaires, la Société a réussi à obtenir des teneurs d'étape élevées dans le concentré de tantalite à des récupérations d'étape élevées, variant de 3 à >15 % Ta2O5 à des récupérations de 63 % à 90 % (figures 1 et 2).
Lorsque les concentrés tirés de ces trois fractions sont combinés, un concentré de tantalite final commercialisable montrant un fort taux de récupération global est produit : 8,7 % Ta2O5 à 45 % de récupération globale (MC001) et 6,6 % Ta2O5 à 49 % de récupération globale (MC002).
Bien que préliminaires, ces résultats laissent entrevoir une excellente opportunité de récupérer la tantalite à partir des fractions de rejets de la SMD du schéma de traitement de la pegmatite CV5 à l'aide de méthodes par gravité et flottation. De plus, il existe toujours une possibilité de potentiellement récupérer la tantalite de la fraction des rejets de flottation de la SMD, qui n'a pas encore été évaluée.
Le tantale a historiquement été et est actuellement récupéré commercialement dans le cadre de l'exploitation minière d'autres pegmatites LCT (p. ex. à Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco), ce qui réduit le risque associé à la démarche visant à récupérer le tantale à Shaakichiuwaanaan.
Ce ne sont pas toutes les pegmatites LCT en développement ou en production qui renferment des quantités suffisamment significatives de tantale pour justifier sa récupération. Toutefois, Shaakichiuwaanaan se classe parmi les plus grandes ressources minérales de pegmatite riche en tantale (et à teneur relativement élevée) au monde4,5 (108,0 Mt à 166 ppm Ta2O5 de ressources indiquées et 33,4 Mt à 155 ppm Ta2O5 de ressources présumées) et présente ainsi une excellente opportunité pour la future récupération de tantalite qui a maintenant été démontrée à l'échelle du banc d'essai en utilisant des méthodes simples, conventionnelles et à faible coût. De plus, comme la tantalite est récupérée des flux de rejets du circuit primaire de récupération du lithium par SMD, un circuit de récupération de tantalite, s'il est incorporé à Shaakichiuwaanaan, est envisagé comme un circuit complémentaire qui n'aurait aucun impact sur la récupération du lithium tout en valorisant une partie des rejets.
Prochaines étapes
Les programmes d'essais de récupération du tantale sont réalisés par SGS Canada Inc. en collaboration avec Primero Group Americas Inc. et les personnes qualifiées associées. Un programme d'essai élargi est actuellement mis de l'avant afin de faire avancer la conception du procédé de récupération de la tantalite dans le cadre d'une étude distincte, dans le but ultime d'offrir la possibilité de l'inclure en tant que futur sous-produit dans le cadre du développement économique global du projet, en tant que circuit complémentaire.
Par ailleurs, la Société a l'intention d'échanger activement avec de potentiels utilisateurs et participants de la chaîne d'approvisionnement afin de continuer à développer l'opportunité économique associée aux produits de tantale qui pourraient être générés dans le cadre du projet.
L'étude de faisabilité axée sur le lithium de la composante CV5 des ressources minérales de l'ERM globale pour Shaakichiuwaanaan devrait être achevée au deuxième semestre de 2025 et reste la priorité à court terme de la Société. Le potentiel économique des sous-produits de métaux critiques sera évalué séparément de l'étude de faisabilité axée sur le lithium; différentes études concomitantes de stades moins avancés sont en cours afin de mieux évaluer les opportunités associées à la future inclusion du césium, du tantale et du gallium en particulier.
Marché du tantale
Le tantale est un composant critique, nécessaire pour fabriquer une variété d'appareils de haute technologie, d'appareils électroniques, de superalliages, ainsi que pour des applications de niche essentielles comme les condensateurs de puissance. Compte tenu de ces applications essentielles, le tantale est inscrit sur la liste des minéraux critiques et stratégiques de la province de Québec (Canada), du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Japon, de l'Inde, de la Corée du Sud et des États-Unis.
|
___________________________________
|
4 L'ERM consolidée pour Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert), 0,60 % Li2O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li2O (sous terre à CV13) à la date d'effet du 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.
|
5 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 avril 2025 à partir des informations publiées par les sociétés en vertu du Règlement 43-101, du JORC ou d'organismes règlementaires équivalents (voir le communiqué du 25 juin 2025).
Le tantale est un métal unique et très performant, reconnu pour son point de fusion élevé, sa résistance exceptionnelle à la corrosion et sa capacité de stockage et de transfert de charges électriques. La forte croissance et l'émergence d'applications à base de tantale sont stimulées à la fois par l'innovation technologique et les changements stratégiques dans les industries mondiales. Les applications industrielles émergentes comprennent l'électronique de pointe et l'infrastructure 5G, la fabrication de semiconducteurs utilisés dans les processeurs graphiques et les unités centrales servant à l'infonuagique et à l'IA, la technologie médicale, y compris les implants et l'équipement d'imagerie médicale, l'aérospatiale incluant les applications de défense, et l'informatique quantique.
La Commission géologique des États-Unis (USGS) estime qu'environ 2 100 tonnes de tantale ont été produites dans le monde en 2024. Aucune quantité significative de tantale n'est actuellement produite en Amérique du Nord ni en Europe; la production provient majoritairement (85 %+) de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Nigéria et du Brésil. Toutefois, une importante proportion de l'approvisionnement mondial (~60 %) provient de certaines régions d'Afrique où de graves conflits et de la corruption sont présents et où les conditions de travail sont mauvaises, de telle sorte qu'il est nécessaire d'établir une source d'approvisionnement libre de conflit. La production croissante de tantale à partir de pegmatites lithinifères, principalement d'Australie pour l'instant, est perçue comme une source d'approvisionnement alternative, sécuritaire, stable et sans conflit pour les marchés mondiaux.
Le tantale se négocie actuellement à ~214 $ US/kg (97 $/lb) sous sa forme raffinée (Ta2O5 ≥99,5 %) et à 170 $/kg (77 $/lb) sous forme de concentré (Ta ≥30 %), selon les rapports du marché des métaux de Shanghai. Le prix du concentré de tantale est ensuite ajusté en fonction du contenu en Ta2O5, en tenant compte de facteurs liés aux impuretés et à la récupération en aval. Selon la source, le marché du tantale connaîtrait un taux de croissance composé annuel de 4-6 % d'ici la fin de la décennie.
Mise à jour sur l'étude de faisabilité
La Société poursuit son étude de faisabilité (EF) sur la pegmatite CV5, axée exclusivement sur le lithium, qui est en cours depuis environ 12 mois. L'étude devait initialement être finalisée au T3 2025, toutefois l'ampleur des travaux et les exigences élevées en matière de conformité (combinant les exigences de la TSX et de l'ASX) font en sorte que la date de publication sera légèrement reportée comparativement aux estimations initiales. L'étude avance à bon train et sa publication est ciblée au cours des prochaines 4 à 6 semaines.
L'EF et la documentation de l'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social (EIEMS) sont des prérequis pour passer aux prochaines étapes menant à l'autorisation finale du projet minier. L'EF envisage un projet d'une capacité nominale de production allant jusqu'à 800 ktpa de concentré de spodumène dans le cadre d'un développement par étapes, et soutiendra et s'alignera sur la documentation de l'EIEMS.
La présentation de l'EF et de l'EIEMS aux autorités règlementaires au cours des trois prochains mois respecte l'échéancier antérieurement publié par la Société pour l'obtention des autorisations pour le projet minier.
Personne qualifiée/compétente
L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.
M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.
M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.
À propos de Ressources PMET inc.
Ressources PMET inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Le projet englobe la plus grande6 ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite7 au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs2O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs2O de ressources présumées. Par ailleurs, le projet englobe une ressource minérale consolidée, qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga de ressources présumées et se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.
|
___________________________________
|
6 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.
|
7 La teneur de coupure de l'ERM consolidée varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li2O à ciel ouvert, 0,60 % Li2O sous terre à CV5 et 0,70 % Li2O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs2O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement englobées à l'intérieur de la forme minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13. La date d'effet des ERM est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.
Le présent communiqué de presse a été approuvé par
« KEN BRINSDEN »
Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général
Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)
Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage
|
Critère
|
Explication du Code du JORC
|
Commentaires
|
Techniques d'échantillonnage
|
|
|
Techniques de forage
|
|
|
Récupération des échantillons de forage
|
|
|
Diagraphie
|
|
|
Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons
|
|
|
Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire
|
|
|
Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse
|
|
|
Localisation des points de données
|
|
|
Espacement et répartition des données
|
|
|
Orientation des données par rapport aux structures géologiques
|
|
|
Sécurité des échantillons
|
|
|
Audits ou examens
|
|
Section 2 - Présentation des résultats d'exploration
|
Critère
|
Explication du Code du JORC
|
Commentaires
|
Statut des titres miniers et des titres de propriété
|
|
|
Exploration effectuée par d'autres parties
|
|
|
Géologie
|
|
|
Information sur les sondages
|
|
|
Méthodes d'agrégation de données
|
|
|
Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles
|
|
|
Diagrammes
|
|
|
Rapports équilibrés
|
|
|
Autres données d'exploration importantes
|
|
|
Travaux ultérieurs
|
|
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, être entrepris ou atteints. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : la possibilité que le tantale devienne un sous-produit de grande valeur à Shaakichiuwaanaan, la possibilité que Shaakichiuwaanaan devienne une importante source d'approvisionnement en minéraux critiques, la récupérabilité de la tantalite, la date de réalisation de l'étude de faisabilité axée sur le lithium, la possibilité que le tantale puisse améliorer davantage le rendement économique et financier du projet; la possibilité que le lithium, le césium et le tantale, ainsi que d'autres métaux critiques et stratégiques, puissent devenir d'autres sous-produits à valeur ajoutée, les résultats et les conclusions de l'EEP qui n'est plus à jour et la capacité de développer davantage de débouchés économiques pour les produits de tantale dérivés du projet auprès d'utilisateurs potentiels et de participants de la chaîne d'approvisionnement.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, le marché du tantale, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de spodumène, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.
Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.
Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.
Déclaration de la personne compétente (Règlement d'inscription 5.23 de l'ASX) concernant l'ERM de Shaakichiuwaanaan
L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 21 juillet 2025. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.
SOURCE PMET Resources Inc.
Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]
Partager cet article