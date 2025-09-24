Les résultats des essais permettent d'envisager un futur sous-/co-produit de tantalite potentiel d'une valeur appréciable associé à la production de lithium

Faits saillants

Figure 1 : Schéma fonctionnel pour la récupération de tantalite à partir du composite souterrain (MC002) de carottes de forage de la pegmatite CV5. (Groupe CNW/PMET Resources Inc.) Figure 2 : Concentré de tantalite issu des essais sur table Mozley à partir du composite MC001 de carottes de forage de la pegmatite CV5. (Groupe CNW/PMET Resources Inc.)

Production, dans le cadre de tests à l'échelle du banc d'essai, de concentré de tantalite commercialisable à partir de certaines fractions des flux de rejets de la séparation en milieu dense (« SMD ») de la pegmatite CV5, montrant des teneurs favorables et de bons taux de récupération. 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001). 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002). Récupération comparable aux pairs dans l'industrie.

à partir de certaines fractions des flux de rejets de la séparation en milieu dense (« SMD ») de la pegmatite CV5, montrant des teneurs favorables et de bons taux de récupération. Utilisation de méthodes de traitement minéralurgique conventionnelles et à faible coût qui, si elles sont intégrées au projet, permettront de récupérer le tantale à partir des flux de rejets de la SMD. La tantalite est commercialement récupérée en tant que sous-produit dans le cadre de multiples exploitations minières de pegmatite lithinifère dans le monde au moyen de méthodes simples, conventionnelles et bien comprises - notamment à Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco. La Société est d'avis que ce procédé sera applicable au projet Shaakichiuwaanaan et n'affectera pas la récupération globale de lithium à CV5 .

qui, si elles sont intégrées au projet, permettront de récupérer le tantale à partir des flux de rejets de la SMD. Shaakichiuwaanaan se classe parmi les plus grandes ressources minérales de pegmatite riche en tantale 1 au monde en termes de teneur et de tonnage : Ressources indiquées : 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga. Ressources présumées : 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga.

: La Société évalue activement différentes options permettant de faire avancer et d'intégrer le tantale présent à Shaakichiuwaanaan en tant que futur flux de valeur potentiel sous forme de sous-produit : Un programme d'essai commencera sous peu afin de faire avancer la conception du circuit de récupération de tantalite en vue de son inclusion dans toute future étude économique. 2

: L'étude de faisabilité (EF) axée sur le lithium à CV5 avance à bon train et la publication est ciblée dans environ 4 à 6 semaines.

___________________________________ 1 La teneur de coupure varie en fonction de la méthode d'exploitation minière et de la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). La date d'effet de l'ERM (annoncée le 20 juillet 2025) est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration de la Société, a déclaré : « Maintenant que ce premier programme de récupération de tantalite a été complété, la Société a confirmé qu'un concentré de tantalite commercialisable peut être produit à partir des flux de rejets de la SMD de la pegmatite CV5 à des teneurs favorables et de bons taux de récupération. Le tantale, qui est un métal critique et stratégique dans plusieurs juridictions dans le monde et à Shaakichiuwaanaan, offre une occasion d'avenir intéressante de tirer une plus-value d'une portion des rejets générés dans le cadre du projet. »

« Un programme d'essais de suivi devrait commencer sous peu et servira à recueillir suffisamment de données pour soutenir l'inclusion du tantale en tant de co-produit à Shaakichiuwaanaan, dans le but d'améliorer davantage le rendement économique et financier du projet », a ajouté M. Smith.

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que la Société a réussi à produire un concentré de tantalite commercialisable dans le cadre des programmes d'évaluation à l'échelle du banc d'essai entrepris avec du matériel provenant de la pegmatite CV5. La pegmatite CV5 est la pierre angulaire du projet Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Les ressources minérales de Shaakichiuwaanaan3, composées des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») CV5 et CV13, se trouvent à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons.

___________________________________ 2 Tout futur développement et inclusion d'un circuit de tantale au projet Shaakichiuwaanaan devra faire l'objet d'une évaluation de faisabilité distincte et définitive, d'approbations environnementales supplémentaires et d'une évaluation économique. 3 L'ERM consolidée pour Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13) à la date d'effet du 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Bien que la majorité des programmes d'essais de traitement minéralurgique de la Société jusqu'à présent aient porté sur la récupération du spodumène en appui à l'étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 à venir, il existe aussi une importante opportunité de récupérer du tantale en tant que produit secondaire. La nature de la tantalite (le principal minéral porteur de tantale sur le projet) fait en sorte qu'elle est typiquement concentrée dans certaines fractions des flux de rejets du circuit de séparation en milieu dense (« SMD ») servant à récupérer le spodumène de la pegmatite, comme celui proposé dans le cadre du développement de Shaakichiuwaanaan, ce qui offre une excellente occasion de récupérer le tantale à partir de ces flux de rejets, à l'aide de méthodes simples de séparation par gravité et potentiellement de flottation.

Dans le cadre de cette évaluation, deux (2) principaux composites de carottes de forage ont été générés pour CV5 - l'un représentatif des premières phases de la mine à ciel ouvert anticipée (MC001) et l'autre représentatif des premières phases de la mine souterraine anticipée (MC002). Lors des essais de SMD sur les principaux composites MC001 et MC002 de la pegmatite CV5, environ 75 % du budget total de tantale se retrouvait collectivement dans certaines fractions des flux de rejets - les rejets magnétiques de la SMD, les particules fines retirées du circuit de SMD, la surverse des flux intermédiaires (« middlings ») et les rejets de flottation.

En utilisant une série de méthodes de séparation par gravité (MC002) et de flottation (gravité et flottation sur l'échantillon MC001) à l'échelle du banc d'essai sur les rejets magnétiques, les particules fines retirées du circuit et les fractions intermédiaires, la Société a réussi à obtenir des teneurs d'étape élevées dans le concentré de tantalite à des récupérations d'étape élevées, variant de 3 à >15 % Ta 2 O 5 à des récupérations de 63 % à 90 % (figures 1 et 2).

Lorsque les concentrés tirés de ces trois fractions sont combinés, un concentré de tantalite final commercialisable montrant un fort taux de récupération global est produit : 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

Bien que préliminaires, ces résultats laissent entrevoir une excellente opportunité de récupérer la tantalite à partir des fractions de rejets de la SMD du schéma de traitement de la pegmatite CV5 à l'aide de méthodes par gravité et flottation. De plus, il existe toujours une possibilité de potentiellement récupérer la tantalite de la fraction des rejets de flottation de la SMD, qui n'a pas encore été évaluée.

Le tantale a historiquement été et est actuellement récupéré commercialement dans le cadre de l'exploitation minière d'autres pegmatites LCT (p. ex. à Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina et Tanco), ce qui réduit le risque associé à la démarche visant à récupérer le tantale à Shaakichiuwaanaan.

Ce ne sont pas toutes les pegmatites LCT en développement ou en production qui renferment des quantités suffisamment significatives de tantale pour justifier sa récupération. Toutefois, Shaakichiuwaanaan se classe parmi les plus grandes ressources minérales de pegmatite riche en tantale (et à teneur relativement élevée) au monde4,5 (108,0 Mt à 166 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 33,4 Mt à 155 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) et présente ainsi une excellente opportunité pour la future récupération de tantalite qui a maintenant été démontrée à l'échelle du banc d'essai en utilisant des méthodes simples, conventionnelles et à faible coût. De plus, comme la tantalite est récupérée des flux de rejets du circuit primaire de récupération du lithium par SMD, un circuit de récupération de tantalite, s'il est incorporé à Shaakichiuwaanaan, est envisagé comme un circuit complémentaire qui n'aurait aucun impact sur la récupération du lithium tout en valorisant une partie des rejets.

Prochaines étapes

Les programmes d'essais de récupération du tantale sont réalisés par SGS Canada Inc. en collaboration avec Primero Group Americas Inc. et les personnes qualifiées associées. Un programme d'essai élargi est actuellement mis de l'avant afin de faire avancer la conception du procédé de récupération de la tantalite dans le cadre d'une étude distincte, dans le but ultime d'offrir la possibilité de l'inclure en tant que futur sous-produit dans le cadre du développement économique global du projet, en tant que circuit complémentaire.

Par ailleurs, la Société a l'intention d'échanger activement avec de potentiels utilisateurs et participants de la chaîne d'approvisionnement afin de continuer à développer l'opportunité économique associée aux produits de tantale qui pourraient être générés dans le cadre du projet.

L'étude de faisabilité axée sur le lithium de la composante CV5 des ressources minérales de l'ERM globale pour Shaakichiuwaanaan devrait être achevée au deuxième semestre de 2025 et reste la priorité à court terme de la Société. Le potentiel économique des sous-produits de métaux critiques sera évalué séparément de l'étude de faisabilité axée sur le lithium; différentes études concomitantes de stades moins avancés sont en cours afin de mieux évaluer les opportunités associées à la future inclusion du césium, du tantale et du gallium en particulier.

Marché du tantale

Le tantale est un composant critique, nécessaire pour fabriquer une variété d'appareils de haute technologie, d'appareils électroniques, de superalliages, ainsi que pour des applications de niche essentielles comme les condensateurs de puissance. Compte tenu de ces applications essentielles, le tantale est inscrit sur la liste des minéraux critiques et stratégiques de la province de Québec (Canada), du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Japon, de l'Inde, de la Corée du Sud et des États-Unis.

___________________________________ 4 L'ERM consolidée pour Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,3 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13) à la date d'effet du 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. 5 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 avril 2025 à partir des informations publiées par les sociétés en vertu du Règlement 43-101, du JORC ou d'organismes règlementaires équivalents (voir le communiqué du 25 juin 2025).

Le tantale est un métal unique et très performant, reconnu pour son point de fusion élevé, sa résistance exceptionnelle à la corrosion et sa capacité de stockage et de transfert de charges électriques. La forte croissance et l'émergence d'applications à base de tantale sont stimulées à la fois par l'innovation technologique et les changements stratégiques dans les industries mondiales. Les applications industrielles émergentes comprennent l'électronique de pointe et l'infrastructure 5G, la fabrication de semiconducteurs utilisés dans les processeurs graphiques et les unités centrales servant à l'infonuagique et à l'IA, la technologie médicale, y compris les implants et l'équipement d'imagerie médicale, l'aérospatiale incluant les applications de défense, et l'informatique quantique.

La Commission géologique des États-Unis (USGS) estime qu'environ 2 100 tonnes de tantale ont été produites dans le monde en 2024. Aucune quantité significative de tantale n'est actuellement produite en Amérique du Nord ni en Europe; la production provient majoritairement (85 %+) de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Nigéria et du Brésil. Toutefois, une importante proportion de l'approvisionnement mondial (~60 %) provient de certaines régions d'Afrique où de graves conflits et de la corruption sont présents et où les conditions de travail sont mauvaises, de telle sorte qu'il est nécessaire d'établir une source d'approvisionnement libre de conflit. La production croissante de tantale à partir de pegmatites lithinifères, principalement d'Australie pour l'instant, est perçue comme une source d'approvisionnement alternative, sécuritaire, stable et sans conflit pour les marchés mondiaux.

Le tantale se négocie actuellement à ~214 $ US/kg (97 $/lb) sous sa forme raffinée (Ta 2 O 5 ≥99,5 %) et à 170 $/kg (77 $/lb) sous forme de concentré (Ta ≥30 %), selon les rapports du marché des métaux de Shanghai. Le prix du concentré de tantale est ensuite ajusté en fonction du contenu en Ta 2 O 5, en tenant compte de facteurs liés aux impuretés et à la récupération en aval. Selon la source, le marché du tantale connaîtrait un taux de croissance composé annuel de 4-6 % d'ici la fin de la décennie.

Mise à jour sur l'étude de faisabilité

La Société poursuit son étude de faisabilité (EF) sur la pegmatite CV5, axée exclusivement sur le lithium, qui est en cours depuis environ 12 mois. L'étude devait initialement être finalisée au T3 2025, toutefois l'ampleur des travaux et les exigences élevées en matière de conformité (combinant les exigences de la TSX et de l'ASX) font en sorte que la date de publication sera légèrement reportée comparativement aux estimations initiales. L'étude avance à bon train et sa publication est ciblée au cours des prochaines 4 à 6 semaines.

L'EF et la documentation de l'évaluation des impacts sur l'environnement et le milieu social (EIEMS) sont des prérequis pour passer aux prochaines étapes menant à l'autorisation finale du projet minier. L'EF envisage un projet d'une capacité nominale de production allant jusqu'à 800 ktpa de concentré de spodumène dans le cadre d'un développement par étapes, et soutiendra et s'alignera sur la documentation de l'EIEMS.

La présentation de l'EF et de l'EIEMS aux autorités règlementaires au cours des trois prochains mois respecte l'échéancier antérieurement publié par la Société pour l'obtention des autorisations pour le projet minier.

Personne qualifiée/compétente

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI) et des unités d'actions liées au rendement (UAR) de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Le projet englobe la plus grande6 ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite7 au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées. Par ailleurs, le projet englobe une ressource minérale consolidée, qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées et se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

___________________________________ 6 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés. 7 La teneur de coupure de l'ERM consolidée varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement englobées à l'intérieur de la forme minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13. La date d'effet des ERM est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. La fraction utilisée comme matériel d'alimentation dans le cadre des essais de récupération du tantale abordés dans les présentes provient des rejets magnétiques, des fractions intermédiaires et des particules fines retirées du circuit de la séparation en milieu dense (« SMD »). Cet échantillon a initialement été préparé à partir d'un composite de demi-carottes de forage provenant de la pegmatite CV5. Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. L'échantillon utilisé pour les essais de récupération de tantale est un composite de demi-carottes de forage provenant de la pegmatite CV5. L'échantillon a été préparé pour essais et analyse par SGS Canada Inc. dans ses laboratoires à l'interne par fusion au borate pour fluorescence X (code GC_XRF72MET). La fraction utilisée comme matériel d'alimentation dans le cadre des essais de récupération du tantale abordés dans les présentes provient des rejets magnétiques, de la fraction intermédiaire et des particules fines retirées du circuit de la séparation en milieu dense (« SMD »). Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. L'échantillon utilisé pour les essais de récupération de tantale est un composite de demi-carottes de forage provenant de la pegmatite CV5. L'échantillon a été préparé pour essais et analyse par SGS Canada Inc. dans ses laboratoires à l'interne par fusion au borate pour fluorescence X (code GC_XRF72MET). La fraction utilisée comme matériel d'alimentation dans le cadre des essais de récupération du tantale abordés dans les présentes provient des rejets magnétiques, de la fraction intermédiaire et des particules fines retirées du circuit de la séparation en milieu dense (« SMD »).

Les méthodes d'essais pour le tantale sont considérées appropriées pour le stade d'évaluation actuel. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. Les échantillons sélectionnés pour les essais sur le tantale provenaient de composites de demi-carottes de forage de la pegmatite CV5 représentatifs du matériel qui serait extrait lors des premières phases d'exploitation. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. L'échantillon pour les essais sur le tantale est resté sous la garde de SGS Canada Inc. puisque ces derniers ont aussi effectué les essais et l'analyse géochimique. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV23-787) dans un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada » préparé par Todd McCracken, P.Geo., de BBA Inc., et Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., publié le 28 août 2025 avec une date d'effet au 20 juin 2025.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre janvier 2026 et novembre 2027. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucune exploration antérieure ciblant la minéralisation en tantale n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.

Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, il y a lieu de consulter le plus récent rapport technique intitulé « NI 43 101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada », préparé par Todd McCracken, P.Geo., de BBA Inc., et Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., publié le 28 août 2025 avec une date d'effet au 20 juin 2025. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour l'or, l'argent, les métaux de base, les éléments du groupe du platine et le lithium, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et des pegmatites (Li, Cs, Ta).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites à spodumène CV5 et CV13 sont situées au sein du corridor CV. La minéralisation en lithium-césium-tantale (« LCT ») sur la propriété, incluant à CV5, CV13 et CV9, est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques qui peuvent être exposées en surface sous forme d'affleurements en « dos de baleine » à fort relief. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites LCT. Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). N/A. Aucun résultat de forage n'a été communiqué. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site web de la Société. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. Les résultats sont présentés de façon équilibrée. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.

La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité+flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

Différents mandats requis pour faire progresser le projet vers des études économiques ont été entrepris, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt.

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, être entrepris ou atteints. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : la possibilité que le tantale devienne un sous-produit de grande valeur à Shaakichiuwaanaan, la possibilité que Shaakichiuwaanaan devienne une importante source d'approvisionnement en minéraux critiques, la récupérabilité de la tantalite, la date de réalisation de l'étude de faisabilité axée sur le lithium, la possibilité que le tantale puisse améliorer davantage le rendement économique et financier du projet; la possibilité que le lithium, le césium et le tantale, ainsi que d'autres métaux critiques et stratégiques, puissent devenir d'autres sous-produits à valeur ajoutée, les résultats et les conclusions de l'EEP qui n'est plus à jour et la capacité de développer davantage de débouchés économiques pour les produits de tantale dérivés du projet auprès d'utilisateurs potentiels et de participants de la chaîne d'approvisionnement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, le marché du tantale, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de spodumène, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règlement d'inscription 5.23 de l'ASX) concernant l'ERM de Shaakichiuwaanaan

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 21 juillet 2025. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]