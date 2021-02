OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - À la suite de la publication de la feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada, dans laquelle le président Biden et le premier ministre Trudeau ont lancé un dialogue ministériel de haut niveau sur le climat entre le Canada et les États-Unis, le ministre Wilkinson et l'envoyé spécial présidentiel pour le climat, John Kerry, se sont rencontrés hier pour débuter le travail.



Le dialogue ministériel de haut niveau entre les États-Unis et le Canada sur l'ambition climatique, dirigé du côté américain par le secrétaire Kerry, et du côté canadien par le ministre Wilkinson, coordonnera la coopération bilatérale afin d'accroître l'ambition conforme à l'Accord de Paris et aux objectifs de carboneutralité. Il explorera également les possibilités d'harmoniser les politiques, les réglementations et les approches pour créer des emplois, tout en luttant contre les changements climatiques et les inégalités, et en renforçant l'adaptation et la résilience aux impacts climatiques.



Au cours de la réunion, le ministre Wilkinson et le secrétaire d'État Kerry ont convenu qu'il n'y avait pas de temps à perdre dans la lutte contre les changements climatiques, et ils ont commencé à élaborer un plan de travail pour la coopération bilatérale en matière de climat afin d'augmenter l'ampleur et la portée de l'ambition climatique. Le ministre a discuté de l'intérêt du Canada à développer une compréhension commune de l'état actuel des travaux respectifs des deux pays dans des domaines tels que : la réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier, l'expansion de l'utilisation et de la production d'électricité propre, et l'essor des véhicules zéro émission pour l'avenir, notamment par le biais de normes ambitieuses pour les véhicules afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les gaz à effet de serre des véhicules légers et lourds.

Dans le contexte de l'arrimage important qui existe maintenant entre les approches du Canada et des États-Unis pour faire face aux changements climatiques, et les divers domaines d'intégration économique des deux pays qui peuvent être mis à profit dans la lutte contre ce phénomène - le ministre Wilkinson a réitéré que le Canada est heureux d'avoir une fois de plus les États-Unis comme partenaire solide dans l'action climatique. Le ministre Wilkinson a également fait part de son désir de travailler en étroite collaboration avec le secrétaire d'État Kerry avant le sommet du 22 avril organisé par les États-Unis pour souligner le Jour de la Terre.

