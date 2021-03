OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré en mode virtuel la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, pour faire avancer les travaux de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, qui a été dévoilée par le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden le 23 février 2021, à la suite de leur rencontre virtuelle.

Cette première réunion a permis au ministre Champagne et à la secrétaire Raimondo de réaffirmer que les Canadiens et les Américains sont plus forts lorsqu'ils travaillent ensemble et qu'ils collaborent à des questions d'intérêt commun.

Pendant leur conversation, ils ont discuté notamment des moyens à leur portée pour rebâtir en mieux, notamment pour accélérer les mesures sur le climat et assurer une reprise économique inclusive. En fonction de leurs mandats économiques respectifs, le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo ont aussi discuté de la « Buy America » et souligné l'importance de travailler ensemble pour honorer l'engagement pris dans la Feuille de route. Cet engagement prévoit la présentation d'une stratégie visant à renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui renforcerait la fiabilité du commerce et des échanges commerciaux bilatéraux et protégerait les emplois bien rémunérés dans les deux pays.

Le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo ont aussi discuté des objectifs suivants :

Accroître la collaboration dans le secteur des fournitures médicales pour ouvrir la voie à une relance économique soutenue et préparer les deux pays en vue de futures pandémies.





Collaborer afin de renforcer le Plan d'action Canada -États-Unis dans le domaine des minéraux critiques pour encourager la collaboration à ce chapitre, ce qui inclurait des efforts en vue de soutenir l'industrie pour répondre aux préoccupations relatives à la sécurité et à la défense; de faire du Canada et des États-Unis des leaders mondiaux en matière de développement et de production de batteries; et de favoriser la compétitivité commerciale pour répondre à nos besoins mutuels en matière de ressources et de technologies aujourd'hui et dans les années à venir.





Cerner les possibilités d'investissement dans les programmes de croissance propre afin de soutenir les priorités mutuelles dans la lutte aux changements climatiques, notamment l'atteinte des objectifs de décarbonisation et l'adoption de véhicules à émission zéro.





Collaborer dans le domaine des sciences et des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, afin de stimuler la reprise des deux côtés de la frontière, tout en tirant profit des avantages économiques, géopolitiques et relatifs à la sécurité nationale que les sciences et la technologie procurent.

Le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo ont convenu de se rencontrer régulièrement pour poursuivre leurs efforts de collaboration à ces priorités communes.

