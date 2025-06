LA HAYE, Pays-Bas, le 25 juin 2025 /CNW/ - Hier, le premier ministre Mark Carney a rencontré les dirigeants de plusieurs pays nordiques, à savoir la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, la première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, en marge du Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas.

Alliés de l'OTAN et proches partenaires, les dirigeants ont axé leurs discussions sur la sécurité régionale et l'importance d'investir dans les infrastructures et la défense. Ils se sont penchés sur les possibilités de resserrer les liens économiques et de sécurité dans des secteurs névralgiques, notamment les métaux et minéraux critiques, l'énergie et l'approvisionnement en matière de défense.

Les dirigeants ont affirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine contre l'agression russe et ont convenu qu'il était impératif d'y instaurer une paix juste et durable.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

