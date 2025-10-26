KUALA LUMPUR (Malaisie) , le 26 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., en marge du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le Canada et les Philippines entretiennent des relations solides et étroites, notamment grâce à la communauté canado-philippine qui compte près d'un million de personnes. Les dirigeants ont discuté de moyens de stimuler davantage la croissance de la relation économique dynamique entre le Canada et les Philippines, qui soutient des échanges commerciaux évalués à plus de 3 milliards de dollars, notamment dans les domaines des produits manufacturiers, de la défense ainsi que de l'énergie propre et conventionnelle.

Le premier ministre a évoqué la nouvelle mission du Canada visant à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie. À cette fin, les dirigeants ont convenu d'accélérer les négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE, lequel ils ont l'intention de conclure en 2026, année où les Philippines assumeront la présidence de l'ANASE. Les dirigeants ont également annoncé leur intention d'entamer prochainement des négociations en vue d'un accord de libre-échange bilatéral entre le Canada et les Philippines, qu'ils entendent également conclure en 2026.

Le premier ministre Carney et le président Marcos Jr. se sont réjouis à l'idée d'organiser une visite bilatérale dans les meilleurs délais et ont convenu de rester en contact étroit.

