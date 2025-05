ROME, le 17 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, avant que les deux dirigeants n'assistent à la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Le premier ministre Carney a réitéré le soutien du Canada à une paix juste et durable pour le peuple de l'Ukraine, notamment par l'apport d'une aide militaire, financière et autre. Les dirigeants ont convenu qu'une paix durable ne peut être obtenue qu'avec la participation de l'Ukraine aux négociations, et le premier ministre a salué les efforts soutenus que déploie le président à l'appui de cet objectif.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu de rester en contact étroit.

