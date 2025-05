ROME, le 17 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Italie, Sergio Mattarella, avant que les deux dirigeants n'assistent à la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Le président Mattarella a félicité le premier ministre Carney pour son élection. Les dirigeants ont discuté des liens étroits et de longue date qui unissent le Canada et l'Italie ainsi que de la coopération en matière de défense, de sécurité et de commerce.

