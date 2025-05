ROME, Italie, le 18 mai 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, avant que les deux dirigeants n'assistent à la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Les dirigeants ont échangé des félicitations à la suite de la victoire électorale du premier ministre ainsi que de l'élection et de la récente nomination du chancelier. Ils ont discuté des possibilités d'accroître le commerce et les investissements entre le Canada et l'Allemagne, en particulier dans les domaines de la capacité industrielle de défense et de l'énergie.

En tant qu'Alliés et partenaires, le premier ministre et le chancelier ont discuté de leur engagement commun à défendre la paix et la sécurité dans le monde, notamment en aidant l'Ukraine à instaurer une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont convenu de rester en contact étroit.

