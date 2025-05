ROME, le 17 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, avant que les deux dirigeants n'assistent à la messe inaugurale de Sa Sainteté le pape Léon XIV.

La première ministre Meloni a félicité le premier ministre Carney pour son élection. S'appuyant sur la solide relation entre le Canada et l'Italie, les dirigeants ont discuté du resserrement et de la diversification des liens commerciaux, particulièrement dans les domaines de l'énergie, de l'investissement, de la recherche et de l'innovation. À cet égard, ils ont parlé de l'élargissement de la portée de la Feuille de route Italie-Canada pour une coopération améliorée, notamment pour renforcer le libre-échange afin qu'il soit capable de résister aux chocs mondiaux.

En tant qu'Alliés et partenaires, les premiers ministres ont discuté de l'intensification de la collaboration en vue de relever d'autres défis mondiaux, notamment soutenir la souveraineté de l'Ukraine et aider cette dernière à parvenir à une paix durable. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

