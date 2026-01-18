DOHA, Qatar, le 18 janv. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à Doha, durant la première visite d'un premier ministre canadien au Qatar.

Le premier ministre Carney a remercié Son Altesse pour l'accueil chaleureux et son hospitalité. Les dirigeants ont discuté du partenariat stratégique grandissant entre le Canada et le Qatar, qui présente un immense potentiel et des possibilités de resserrer les liens diplomatiques, culturels, économiques, de sécurité et de développement. Le premier ministre Carney a fait valoir les avantages que présente le Canada sur le plan du développement, de l'éducation, des ressources, de la fabrication et de la santé ainsi que son potentiel d'investissement inégalé dans des domaines d'intérêt commun.

Le premier ministre a salué le rôle de premier plan que joue Son Altesse à l'égard de la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, et a réitéré la gratitude du Canada pour les nombreuses fois où le Qatar lui a offert une aide consulaire et diplomatique.

Le premier ministre a invité Son Altesse à effectuer une visite au Canada au cours de l'année qui vient. Les dirigeants se sont réjouis de cette visite très fructueuse et ont convenu de rester en contact étroit.

