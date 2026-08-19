Compte rendu - Le premier ministre Carney préside une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu virtuellement avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour discuter des négociations commerciales en cours avec les États-Unis.

Le premier ministre a souligné l'importance d'une solide approche d'Équipe Canada, qui repose sur la poursuite de la collaboration entre les gouvernements des provinces et des territoires et le gouvernement fédéral pendant la finalisation d'un accord avec les États-Unis. Il a réitéré que l'objectif du gouvernement consiste à obtenir le meilleur accord possible pour les Canadiennes et les Canadiens, soit un accord qui offre aux entreprises canadiennes le meilleur accès possible au marché américain.

Le premier ministre Carney a insisté sur l'importance de se concentrer sur la stratégie économique centrale du Canada : consolider notre force économique au pays et diversifier nos partenariats à l'étranger. C'est ainsi que nous pourrons bâtir une économie canadienne plus forte, plus indépendante et plus résiliente.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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