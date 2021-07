OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - La semaine dernière, le ministre Wilkinson a discuté avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, des possibilités communes de collaboration relativement aux transports propres, à la résilience climatique, à la conservation de la nature, ainsi qu'aux politiques permettant de créer de bons emplois et de nouvelles carrières dans une économie à faibles émissions de carbone afin de compléter les travaux actuels réalisés par le gouvernement fédéral.

Le gouverneur Newsom a félicité le Canada de son annonce récente selon laquelle tous les véhicules vendus d'ici 2035 devront être des véhicules zéro émission (VZE). Le ministre Wilkinson a remercié le gouverneur de la Californie pour son leadership continu en matière de changements climatiques, notamment le leadership de l'État qui a été la première administration au monde à s'engager à faire la transition complète vers les VZE d'ici 2035. Le gouverneur et le ministre ont souligné le rôle essentiel des cibles liées aux VZE pour réduire les émissions tout en créant des possibilités économiques pour les secteurs de l'automobile, tant pour les travailleurs canadiens que pour les travailleurs californiens.

Compte tenu de leur intérêt commun à saisir les possibilités économiques créées par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, le ministre et le gouverneur ont appuyé la mise à jour et l'élargissement du protocole d'entente (PE) actuel entre le California Air Resources Board et Environnement et Changement climatique Canada. Ce PE renouvelé facilitera la collaboration en vue d'atteindre les objectifs associés aux transports zéro émission des deux gouvernements, notamment la cible liée à la vente de VZE légers, ainsi que les mesures visant à réduire les émissions des véhicules lourds et des moteurs hors route, ainsi que l'intensité en carbone des combustibles.

Le ministre et le gouverneur ont également discuté d'autres sujets d'intérêt mutuel pour la Californie et le Canada qu'il faudrait envisager d'inclure dans la mise à jour du PE, dont l'infrastructure, les technologies propres, l'adaptation aux changements climatiques, l'économie circulaire et la conservation de la nature, y compris les cibles de conservation de 30 % des eaux et des terres d'ici 2030. Il a également été question du leadership des peuples autochtones et des Premières Nations, dont les gardiens autochtones, et des aires protégées. Le ministre et le gouverneur ont convenu de collaborer officiellement sur ces sujets prioritaires au moyen d'un plan de travail structuré établi entre Environnement et Changement climatique Canada, la California Environmental Protection Agency et le California Air Resources Board.

Le ministre et le gouverneur ont discuté des incendies de forêt en Colombie-Britannique, qui ont dévasté le village de Lytton. Le gouverneur a souligné l'ampleur des dommages causés par les incendies de forêt dans l'État de la Californie qui s'aggravent au fil du temps en raison des changements climatiques. Compte tenu des incendies de forêt catastrophiques qui touchent la Californie et la Colombie-Britannique, le gouverneur et le ministre ont souligné le rôle important des mesures de résilience aux incendies dans le cadre de l'effort d'adaptation aux changements climatiques. Le ministre Wilkinson a mentionné que le Canada s'affaire à élaborer une stratégie nationale d'adaptation, et le gouverneur et le ministre ont convenu qu'il est impératif de prendre des mesures pour s'adapter au climat.

