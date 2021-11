BRUXELLES, BELGIQUE, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré le commissaire au Marché intérieur de l'Union européenne (UE), Thierry Breton. Le ministre Champagne effectue présentement un voyage en Allemagne, en Belgique et en France.

Le ministre et le commissaire ont examiné les possibilités de resserrer les liens commerciaux et scientifiques entre le Canada et l'UE, dans la perspective d'accélérer la relance économique postpandémique. Le ministre Champagne a également félicité le commissaire Breton de ses interventions ayant permis de consolider les chaînes d'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19. En effet, l'UE a été en mesure d'exporter plus de 1 milliard de doses vers 150 pays, dont le Canada. Les parties ont toutes deux souligné l'importance de l'accroissement de la capacité de biofabrication, y compris pour la production de vaccins, afin de contrer la pandémie actuelle et d'être en mesure de répondre à toute future crise de santé publique mondiale. Elles ont également souligné l'importance d'établir des chaînes d'approvisionnement plus fiables en minéraux critiques et en technologies.

À l'occasion de leur rencontre, le ministre Champagne et le commissaire Breton ont abordé l'importance de la collaboration en matière de technologies numériques, dans l'objectif de poursuivre l'élan donné lors du Sommet Canada-Union européenne en juin 2021. Lors du Sommet, les participants s'étaient engagés à tirer parti des outils numériques et des forums internationaux comme le dialogue numérique Canada-UE et le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA) afin de promouvoir une reprise durable. Le ministre et le commissaire ont réitéré leur intention de conjuguer leurs efforts dans un autre domaine d'intérêt retenu lors du Sommet, les technologies spatiales et satellitaires.

Le ministre et le commissaire ont convenu de faire le point fréquemment au sujet de ces priorités communes.

