OTTAWA, ON, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a participé à la cinquième réunion de l'Initiative d'écologisation du gouvernement - un forum international permettant à des pays d'échanger de l'information, de promouvoir l'innovation et de partager des pratiques exemplaires à l'appui des efforts mondiaux visant à rendre les opérations de leur gouvernement national plus écologiques et à respecter les engagements de l'Accord de Paris concernant les changements climatiques.

Sous le titre « Écologisation des parcs gouvernementaux : Vers des parcs de véhicules à émission zéro, la réunion a été coorganisée par le Conseil de la qualité de l'environnement (CEQ) de la Maison Blanche et le Centre pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada, et a rassemblé des participants de plus de 60 pays des cinq continents.

Au cours de la réunion, la ministre Fortier a souligné l'engagement du Canada envers l'écologisation des parcs du gouvernement fédéral. La ministre a fait remarquer qu'au moins 75 % des véhicules légers achetés pour le parc courant du gouvernement doivent être électriques ou hybrides, l'objectif final étant d'avoir un parc automobile entièrement électrique d'ici 2030.

La ministre Fortier a indiqué que le gouvernement possède 30 000 immeubles, 20 000 actifs d'infrastructure et plus de 40 000 véhicules, et qu'il achète chaque année des biens et des services valant plus de 18 milliards de dollars. Elle a rappelé aux participants qu'il est important que les pays donnent l'exemple, établissent des objectifs pour réduire les émissions associées aux activités de leur gouvernement et utilisent leur pouvoir d'achat pour saisir les occasions de choix durables et accélérer la transition vers une économie nette zéro.

Lors de la réunion, des présentations du Canada, d'Israël et de la Norvège ont décrit les expériences de la décarbonisation des parcs de véhicules gouvernementaux de chaque pays :

Chris Lindberg, conseiller principal pour les parcs de véhicules au Centre pour un gouvernement vert du Canada, a mis en lumière les leçons tirées de l'écologisation des parcs du gouvernement du Canada.

Dekel Cohen, premier-adjoint du comptable général et chef de la Division des actifs et de la logistique, au ministère des finances d'Israël, a parlé de la feuille de route en matière d'approvisionnement et d'infrastructure de son organisme pour faire passer le parc automobile du gouvernement israélien à une combinaison de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables.

Odd Olaf Schei, conseiller principal, Direction de l'administration publique et de la gestion financière de la Norvège, a communiqué ses points de vue sur les facteurs qui ont mené au déploiement réussi des véhicules électriques en Norvège, notamment des mécanismes de réglementation et la disponibilité d'une infrastructure de recharge et de stockage d'énergie à l'échelle nationale.

La séance de questions et réponses qui a suivi les présentations a reflété le fait que les pays sont confrontés à des défis communs et ont des possibilités communes lorsqu'ils cherchent à mettre en place des parcs d'énergie propre, et que l'initiative offre une tribune précieuse pour guider et appuyer les pays qui s'efforcent de respecter leurs propres objectifs en matière de climat et de développement durable.

Les membres de l'initiative comptent tenir une sixième réunion en janvier 2023, qui portera sur les efforts déployés par les pays en vue d'atteindre des niveaux de durabilité plus élevés dans toutes les installations appartenant au gouvernement et louées par ce dernier.

